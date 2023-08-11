Дружина мільйонера порадила жінкам не зустрічатися з чоловіками, які розорилися (відео)

Поради Софії Кралоу сподобалися далеко не всім її підписникам, викликавши хвилю критики.

Софія Кралоу не так давно прославилася в мережі тим, що, за її словами, є дружиною мільйонера з Дубаю і веде розкішне та безбідне життя, демонструючи в TikTok та Instagram свої дорогі покупки, відпочинок на найкращих курортах, перельоти приватними джетами та інші бонуси, які дає її статус. Нещодавно Софія розсердила фоловерів своїм постом, де порадила користувачкам підняти свої стандарти і не зустрічатися з чоловіками, які не мають грошей.

"Ваше щоденне нагадування ніколи не зустрічатися з чоловіками на мілині", — сказала вона, вихваляючись пачками грошей, сумкою Yves Saint Laurent і новим Lamborghini.

У той час як читачі назвали її "недалекою" й "обмеженою", вона продовжила висловлювати свою точку зору.

"Де зв'язок між тим, щоб ніколи не зустрічатися з бідним чоловіком, і залежністю від багатого чоловіка або будь-якого іншого чоловіка? Якщо ви зустрічаєтеся з багатим чоловіком, ви також можете бути багатими самі по собі", — резюмувала вона.

Софія також розповіла, що у неї були дуже щасливі стосунки з чоловіком, і що вони "завжди трималися за руки" і "подорожували світом" разом.

Софія зі своїм чоловіком

"Люди роблять припущення про нас, ґрунтуючись на своєму баченні світу, але ми дуже щасливі", — підкреслила дівчина.

Далеко не всі згодні з нею.

"Значить, ми повертаємося на 100 років назад, щоб знову залежати від чоловічої зарплати? Чудова порада", "Стосунки будуються не тільки на грошах — бути з кимось, хто не багатий, але старанно працює для досягнення своїх цілей, не означає, що ви знижуєте свої стандарти", "Такі жінки, як ти, такі поверхневі, завжди думають тільки про матеріальні речі", — писали в коментарях.

Щоправда, знайшлися й ті, хто заступився за Софію.

"Мій досвід побачень зі збанкрутілими чоловіками був проблематичним, тому що їхня боротьба і проблеми будуть вашими. Не робіть цього", "Я втомилася працювати, я була б не проти чоловіка, який може мене забезпечити", "Я зустрічалася зі збанкрутілим чоловіком, і він зрадив мене", — пишуть вони.

Раніше Фокус писав про іншу дружину товстосума, Лінду Андраде, яка розповіла, на що витратила за день $16 тисяч.