14 серпня 2023 року: Медовий спас — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися та займатися роботою по дому та городу.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква відзначає Медовий Спас (Перший Спас). Також цей день називають Маковея — на честь Семи мучеників братів Маккавеїв, які віддали життя за віру в Христа. Із цього дня починається Успенський піст, який триватиме до Успіння Пресвятої Богородиці, 27 серпня.

І Спас, і Маковея — народна назва церковного свята Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього.

Чого не можна робити 14 серпня:

їсти продукти тваринного походження;

сваритися;

займатися роботою по дому та городу.

Народні прикмети й повір'я:

ще є цвіт кульбаб — осінь буде теплою;

троянда не цвіте — скоро похолодає;

погода показує, якою вона буде 28 серпня;

вітряно — зима буде сніжною та холодною.

День ангела святкують:

Олександр, Дмитро, Леонтій, Тимофій, Федір, Софія.

Народилися в цей день:

1981 рік — Наталія Карпа, співачка, заслужена артистка України;

1983 рік — Міла Куніс, американська кіноакторка.

Також цього дня:

1385 рік — укладають Кревську унію, угоду між Королівством Польським і Великим князівством Литовським, що передбачала об'єднання цих країн у єдину державу;

1457 рік — надрукували першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома;

1936 рік — на Олімпійських іграх у Берліні вперше проходять змагання з баскетболу.