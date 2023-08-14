Медовий Спас 2023: історія, традиції та заборони

Сьогодні починається Успенський піст, а також заведено святити мед, воду й мак.

Медовий Спас або Маковія: історія свята

14 серпня 2023 року православна церква відзначає Медовий Спас (Перший Спас). Також цей день називають Маковія — на честь Семи мучеників братів Маккавеїв, які віддали життя за віру в Христа. Із цього дня починається Успенський піст, який триватиме до Успіння Пресвятої Богородиці, 27 серпня.

І Спас, і Маковія — народна назва церковного свята Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього, або Свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці. Згідно з легендою, жителів Константинополя від хвороб і епідемій врятував шматочок хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа, з храму Святої Софії. Його частинкою також освятили всі водойми в Константинополі, після чого епідемія пішла з міста. Звідси традиція святити воду на Спаса.

Традиції Медового Спаса: що святять на Перший Спас

На Медовий Спас заведено святити воду, мед і мак (у цей період триває заготівля маку та меду на зиму). Також є традиція робити "маковійчки" — невеликі букети з маку, трав і квітів. Їх освячують і цілий рік зберігають удома біля ікон.

Ще цього дня віряни готують випічку з медом, роздають її близьким і нужденним.

Чого не можна робити на Медовий Спас:

вживати страви тваринного походження й алкоголь, а також святити їх у церкві;

купатися у водоймах;

влаштовувати гуляння та гучні святкування;

займатися роботою по дому та городу;

лаятися та конфліктувати;

бажати іншим зла та мстити.

Джерело: http://blyzhchedoboga.com.ua/hrest-hospodniy-uspinskyi-pist/