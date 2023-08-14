"Ніхто не звертає уваги": інсайдери назвали улюблене місце проживання Кейт Міддлтон

За інформацією журналістів, тільки в одному будинку Кейт розслабляється і почувається, як тисячі простих британців.

Принц Вільям як перший у черзі на британський престол після свого батька – людина далеко не бідна. Не дивно, що він має нерухомість у багатьох куточках Великої Британії, де він, Кейт Міддлтон і троє їхніх дітей, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї, проводять час, перебуваючи в поїздках, або живуть. Як пише журнал Hello, принцеса Уельська з усіх будинків і маєтків найбільше любить Анмер-Холл у Норфолку, маєток, який покійна королева Єлизавета II подарувала їм на весілля 2011 року.

Найбільше сім'я цінує конфіденційність, яку їм забезпечує це місце. За останні 12 років Вільяма і Кейт бачили в багатьох відомих місцях округу, зокрема в місцевих пабах і ресторані британської кухні Sainsbury's в Кінгс-Лінн.

У лютому минулого року Кетрін взяла з собою принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї, щоб разом розфарбувати глиняний посуд у Mable's Paint Pot на ринку Бернхем. Магазин кераміки та крамниця традиційних солодощів – улюблені місця Уельсів.

"Кейт – завсідниця Mable's Paint Pot, вона завжди заглядає до дітей, і ніхто не звертає на неї уваги. Ось чому їй тут так подобається. Вони вважають Норфолк своїм справжнім домом, і все тому, що їх абсолютно нормально тут сприймають і дозволяють їм жити своїм життям", — розповіло одне з джерел.

Анмер-Холл Фото: Мальдивы

Сім'я принца також любить відпочинок на воді, а в Норфолку чимало пляжів.

"Вони були помічені на яхті недалеко від Холкхем-Біч, це ідеальний спосіб для них насолодитися пляжем, але бути далеко від натовпу. Холкхем приголомшливий — це пляж із Шекспіра. Там великий білий пісок з піщаними дюнами, і хоча він дуже популярний, він ніколи не здається переповненим, оскільки він такий великий. Але навіть при цьому королівській сім'ї було б важко спуститися і насолодитися цим у розпал літнього сезону. Перебування на човні дає їм усамітнення і безпеку, але вони все одно можуть насолоджуватися своїм місцевим пляжем", – поділився з журналістами інший інсайдер.

Холкхем-Біч — це місце, де 2021 року було знято деякі із сімейних відео Вільяма і Кейт, присвячених їхній десятій річниці весілля.

Анмер-Холл розташований недалеко від маєтку Сандрінгем, де королівські особи традиційно проводять Різдво. У будинку в георгіанському стилі 10 спалень, і Вільям і Кейт використовували його як свою основну резиденцію до 2017 року, коли принца призначили пілотом санітарної авіації Східної Англії.

Принц Джордж уперше вирушив на навчання в місцеву школу Монтессорі Westacre, і саме там Шарлотта провела свої перші роки до того, як сім'я переїхала до апартаментів 1A в Кенсингтонському палаці.

Вельси переїхали в котедж Аделаїда у Віндзорі до того, як їхні діти вступили до школи Ламбрук у Беркширі.

Раніше Фокус розповідав про таємний будинок принца і принцеси Уельських на території Балморала.