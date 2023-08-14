"У мене хвороба Паркінсона, ОКР і алкоголізм": Ларс фон Трієр шукає нове кохання (відео)

Режисер сподівається, що, попри всі його діагнози, знайдеться дівчина, яка стане його музою.

Культовий данський режисер, сценарист і актор Ларс фон Трієр заявив про те, що шукає дівчину-музу. У мережі з'явилося відео, на якому 67-річний майстер робить оголошення про те, що шукає ту єдину.

"Я не знаю, навіщо я втягнув себе в це, тому, перш ніж я потону в самовдоволеній рекламі, я повинен прояснити кілька речей. Мені 67 років. У мене хвороба Паркінсона, ОКР (обсесивно-компульсивний розлад) і контрольований алкоголізм. Коротше, якщо пощастить, у мене залишиться кілька пристойних фільмів", — каже він.

Ларс фон Трієр уточнює, що має слабке уявлення про соціальні медіа, але все ж вирішив спробувати щастя в пошуках подруги.

"Незважаючи на всі перемоги, я все ще чекаю її в гарний день у правильній компанії. Я можу бути досить чарівним партнером. Усі запити за цим оголошенням надсилайте на вказаний мейл", — каже він.

У кадрі видно, що режисер дуже здав за станом здоров'я, а його мова місцями нечітка.

Користувачі відреагували на побачене.

"Навіть з урахуванням тих л**нових речей, які він говорив і робив за ці роки, це досить сумно. Його здоров'я явно погіршується. Сподіваюся, у нього є люди, які за ним доглядають", "Він явно облажався з нацистськими жартами, але щосили намагався відступитися і сказати, що це поганий смак, і його гумор погано перекладався. Я чув і гірше від Норма Макдональда. Він не ідеальний, але ніхто не повинен проходити через те, через що проходить він", "Дуже сумно бачити. Він один із найунікальніших голосів і серед моїх особистих фаворитів. Дуже сподіваюся, що він знайде щастя", "Вау, це просто зробило мене дуже сумним", — пишуть у Reddit шанувальники після перегляду звернення.

Згаданий у коментарях жарт про нацизм обернувся свого часу для відомого данця великими неприємностями.

"Так, його не можна назвати хорошим хлопцем, але я багато чого в ньому розумію і трохи йому симпатизую. Але, звичайно, я проти Другої світової війни. Я підтримую євреїв. Але не надто, тому що Ізраїль — це той ще головний біль. Окей, я нацист", — пожартував він про Гітлера 18 травня 2011 року під час прес-конференції в Каннах, присвяченій його фільму "Меланхолія", включеному в програму фестивалю. Режисер відповідав на запитання про його німецьке походження і пристрасть до "нацистської естетики".

Потім він сказав, що пожартував, і вибачився за свої слова. Але було пізно: його ім'я вже полоскали всі ЗМІ, дирекція Каннського кінофестивалю оголосила данця персоною нон-грата, а потім режисера навіть викликали на допит.

Однак це не завадило йому і далі епатувати публіку. Незабаром після скандалу в Каннах він заявив, що зніме фільм про християнські церкви в жанрі порно .

Незважаючи на гучні скандали, ім'я режисера вже вписано в історію світового кіно. Він є володарем понад 100 нагород і номінацій на кінофестивалях по всьому світу ("Золота пальмова гілка" ("Та, що танцює в темряві"), "Гран-прі" ("Розсікаючи хвилі"), а також премій "Сезар", "Давид ді Донателло", "Гойя", "Незалежний дух", "Супутник".

Ларс Фон Трієр — засновник і акціонер міжнародної кіновиробничої компанії "Zentropa Films", що випустила понад 70 художніх фільмів і отримала сім номінацій на премію "Оскар" за останні 25 років.

Що стосується особистого життя, то Ларс фон Трієр був двічі одружений, у нього четверо дітей. Друга дружина пішла від режисера 2015 року після 18 років шлюбу, коли дізналася, що у нього є роман на стороні.

У 2002 році в нього діагностували хворобу Паркінсона.

Раніше Фокус писав, що Ларс фон Трієр почав робити алмази зі своїх фільмів.