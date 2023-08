54-річна Дженніфер Лопес вирушила на шопінг у сміливій мінісукні (фото)

Зірка з сестрою, менеджером і другом подивилася новинки від Gucci і Ralph Lauren.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес, яка зовсім нещодавно повернулася з Європи, де відпочивала в Позітано і Капрі, не гаючи часу, вирушила на шопінг у люксові магазини Нью-Йорка, пише Daily Mail.

У свої 54 роки зірка продовжує одягатися так, щоб показати максимум тіла, над яким годинами працює в спортзалі. Цього разу вона одягла дуже коротку легку літню кремову сукню в етно-стилі, з довгими рукавами, V-подібним вирізом і декоровану вишивкою. Образ артистка доповнила мініатюрною світлою сумочкою Jacquemus за 735 доларів, яку то тримала в руках, то повісила через плече, і чорними в'єтнамками. З прикрас Джей Ло вибрала кілька ланцюжків, великі золоті сережки-кільця, а очі сховала за великими сонцезахисними окулярами.

Волосся знаменитість зібрала в гладку зачіску з пучком ззаду.

Компанію Дженніфер склали сестра Лінда Лопес, менеджер співачки Бенні Медіна і друг. Бен Аффлек помічений поруч із дружиною не був.

Вони спочатку пообідали в ресторані Sadelle's, після чого вирушили на закупи в What Comes Around Goes Around, Gucci, а потім у Ralph Lauren. Дженніфер уважно розглядала вітрини з сумками і, ймовірно, обмірковувала свої образи на осінь.

Раніше Фокус писав, що Лопес, яка славиться своєю любов'ю до дорогих речей, прийшла в спортзал із сумочкою за 200 тисяч доларів.