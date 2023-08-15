Мадонна повертається до репетицій світового туру

Артистка у червні 2023 пережила госпіталізацію внаслідок інфекції.

64-річна американська співачка Мадонна повертається до репетицій свого туру після госпіталізації у червні 2023. Про це пише The Sun.

Напередодні артистка офіційно відновила репетиції свого довгоочікуваного Celebration Tour після того, як її госпіталізували два місяці тому з інфекцією.

Зірка сцени репетирувала в Нью-Йорку, проте також вирушила на репетиції у Велику Британію перед своїм першим вечором у лондонській O2 Arena 14 жовтня.

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Мадонна Фото: Instagram madonna

Джерело розповіло: "Вона все ще перебуває на стадії одужання, але Мадонна чекала, щоб повернутися до репетицій. Вона забронювала не тільки Колізей у Нью-Йорку, але й друге приміщення в Лондоні для останнього тижня генеральних репетицій".

Через щільний графік у Мадонни залишиться менше 48 годин до початку шоу після отримання доступу до місця проведення.

Це сталося після того, як Мадонна заявила, що "зрозуміла, як їй пощастило залишитися живою" після страху за здоров'я та життя в червні.

Їй зробили ін'єкцію препарату Наркан, який зазвичай використовується для лікування ймовірних передозувань наркотиків, для боротьби з гострим септичним шоком, перш ніж доставили в лікарню.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Інсайдер сказав, що співачка "має неймовірну систему підтримки навколо себе, і вона цінує всю любов, яку вона отримала", відколи її доставили до лікарні 24 червня.

Нагадаємо, син Мадонни пригорнув її до себе на публіці.

Також Фокус писав про появу Мадонни в образі в темних тонах.