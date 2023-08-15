Дружина Брюса Вілліса розповіла про свій стан (відео)

У лютому 2023 голлівудському актору діагностували деменцію.

Дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса розповіла про свій стан. Роликом Емма Гемінг-Вілліс поділилася в Instagram.

45-річна британська акторка розповіла про труднощі, з якими вона стикається як доглядачка хворого чоловіка.

Кохана "міцного горішка" відверто заявила своїм шанувальникам, що їй "погано", але наголосила на своїх щоденних зусиллях відкрити "щось прекрасне". Запрошуючи своїх підписників взяти участь, Емма попросила їх поділитися зображеннями "чогось прекрасного" зі свого життя.

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У відеоролику знаменитість продемонструвала яскраву червоно-синю картату сорочку в поєднанні з білою футболкою з трояндами та з гумором згадала свій "дурний капелюх".

"Я прошу вас задуматися над тим, щоб ви продовжували шукати ту одну прекрасну річ або момент у своєму дні 💞 І я сподіваюся, що ви зможете сприймати мене серйозно у моєму дурному капелюсі", — зазначила мама двох дітей.

Емма Гемінг-Вілліс

Гемінг називає себе "партнером по догляду за пацієнтом". Адже на початку 2023 Брюсу Вілліса поставили діагноз лобно-скронева деменція (ЛСД). Захворювання впливає на комунікативні здібності актора та може змінювати поведінку людини.

Брюс Вілліс з дружиною Фото: Скриншот

Нагадаємо, Брюс Вілліс позував для фото зі своєю першою онукою.

Також Фокус писав про повернення Брюса Вілліса на екрани.