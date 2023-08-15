Модель OnlyFans стала бабусею в 34 роки

За словами жінки, оточуючі, дізнавшись про її новий статус, відчувають шок, оскільки не вірять, що вона — матір дорослої доньки.

Британка Рейчел Макінтайр, яка є моделлю сервісу OnlyFans, повідомила, що у свої 34 роки вперше стала бабусею. Її дочка, яка завагітніла в 17 років наприкінці минулого року, народила первістка, пише Daily Mail.

Сама Рейчел народила першу дитину, коли їй було 15 років. Перспективи стати настільки молодою бабусею спочатку налякали її. За її словами, вона знає, як важко бути молодою матір'ю, яка працює повний робочий день.

"Моїй доньці щойно виповнилося 18, і я була дуже вражена, коли дізналася, що вона вагітна. Але щойно я це прийняла, з'явилося хвилювання. Я почала включатися і розуміла, що зобов'язана підтримати її", — зізналася жінка.

Вона з гордістю додає, що оточуючі абсолютно не вірять у те, що вона вже бабуся:

"Люди навіть не вірять, що я мама своєї дочки. Вони дивляться на мене в повному шоці, коли я кажу їм про це. Вони такі: "Зачекайте, ви хіба не сестри?" Коли я кажу, що я вже й бабуся, це ще більший шок. У мене завжди запитують посвідчення особи, бо я маю такий молодий вигляд. Це дратує, але це і комплімент".

Рейчел, у якої є ще 10-річна дочка, каже, їй важко було дивитися, як її старша дитина народжує.

"Було досить травматично бачити, як ваша донька проходить через щось подібне в 17 років. Пологи були трохи жахливими, але, на щастя, моя онука — така хороша дитина. Вона справді не плаче. Вона просто видає звуки, коли голодна, їсть і спить".

Нещодавно жінка повернулася з Туреччини, куди їздила робити підтяжку живота. Вона з нетерпінням чекає, коли їй можна буде повернутися до спортзалу і зробити своє тіло кращим, ніж воно було.

До того ж у неї, за її словами, дуже багато енергії, і вона може витрачати її на онуку, адже є багато справ, якими їм можна зайнятися. Молодий вік дасть їй змогу не втомлюватися так, як більш страшим бабусям. Що стосується осуду, то тут Макінтайр категорична:

"Мене ще не засудили за це, але, ймовірно, це станеться. Хоча мене це не турбує. У наші дні люди будуть критикувати що завгодно. Усе життя полягає в тому, щоб бути щасливим, і поки ти щасливий, ти далеко підеш".

У майбутньому Рейчел хоче, щоб онука називала її бабусею.

"Я хочу, щоб мене називали бабусею. Я б ніколи не хотіла, щоб мене називали просто Рейчел. Вона мій ангел", — резюмувала вона.

Поява онуки абсолютно не вплинула на зміст контенту моделі на OnlyFans. Ба більше, статус однієї з наймолодших бабусь Великої Британії може додати їй ще більше підписників.

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