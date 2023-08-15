Українець, який став героєм кліпу групи Imagine Dragons, відвідав у Варшаві її концерт

Підліток вийшов на сцену, де виступав американський колектив, з українським прапором у руках.

14-річний мешканець села Новогригорівка Миколаївської області Олександр Згурський, який став героєм відеокліпу поп-рок-гурту зі США Imagine Dragons, амбасадорів UNITED24, на пісню Crushed, відвідав концерт колективу у Варшаві (Польща), повідомляють на каналі благодійної платформи .

Це — перша поїздка хлопчика за кордон. Він не тільки слухав пісні, а й вийшов на сцену, тримаючи в руках український прапор. Потім цей же прапор узяв до рук фротнмен гурту Ден Рейнольдс.

"Сьогодні завдяки донору UNITED24, мережі "Аврора", будинок Сашка відбудовують, а сам хлопець замість вибухів слухає круту музику під час своєї першої подорожі до Європи. Радіємо, коли мрії збуваються, а діти можуть хоча б деякий час побути дітьми навіть під час війни", — ідеться в публікації.

Саша став героєм кліпу суто випадково. Він до останнього залишався в рідному селі, але все ж змушений був виїхати звідти після початку масованих обстрілів. Повернувшись, хлопчик побачив зруйнований рідний дім, який знищили російські снаряди. Він також дізнався, що його сусіди загинули під обстрілами.

Згурський розповів журналістам, що знятися в кліпі Imagine Dragons йому запропонував американський фотограф і співак. При цьому він не уточнив, про кого саме йдеться.

"Я спочатку не хотів, потім він розповів, що я можу стати відомим, що до мене можуть приїхати волонтери, допомогти будинок відремонтувати, тому я потім погодився", — українець.

Американець виявився режисером-постановником більшості кліпів Imagine Dragons Таєм Арнольдом. Він зняв історію Саші, який показав йому свій зруйнований будинок і розповів про мрію відбудувати його, і саме вона потім лягла в основу ролика. Його переглянули вже майже шість мільйонів людей по всьому світу, а кліп номінували на премію MTV Music Video Awards у категорії "Відео для добра".

Кліп на пісню Crushed номінували на премію MTV Music Video Awards у категорії "Відео для добра". Фото: MTV Music Video Awards

Раніше Фокус писав, що зруйнований російськими окупантами будинок Саші після ремонту стане більшим