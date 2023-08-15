Мадонні — 65 років: найкращі образи поп-діви з червоних доріжок

16 серпня у Мадонни буде ювілей, поп-діві виповнюється 65 років і вона досі є іконою стилю.

Чи є більш культова персона, ніж Мадонна? Як музикант, акторка та ікона попкультури, вона являє собою виняткову персону, яка справила неймовірний вплив на світ моди. Від білої мереживної сукні Like a Virgin до сукні Material Girl і конічного бюстгальтера Jean Paul Gaultier Мадонна довела, що вона може заново відкрити себе в будь-яку епоху.

Зараз вона віддає перевагу молодіжному вуличному стилю, але до свого 65-річчя вона перебрала неймовірну кількість модних образів. Вона наслідувала Мерилін Монро, Джин Гарлоу та інших актрис епохи "Золотого століття Голлівуду", також експериментувала з диско-стилем 1970-х і містичними образами, натхненними каббалою. Не оминула Мадонна увагою і вбрання в стилі католицької церкви. У неї були складні стосунки з релігією, яку сповідував її суворий батько.

Фокус зібрав найкращі вбрання Мадонни з червоних доріжок, які і зараз слугують натхненням для модельєрів і селебріті. Як раніше Мадонна наслідувала зірок минулого, так тепер наслідують її.

Сукня для церемонії MTV (1984)

На своїй першій церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 1984 року Мадонна була ідеальною "зухвалою незайманою нареченою" у весільній сукні в спідній білизні, з пряжкою із зухвалим написом на поясі і яскраво-червоною помадою.

Стиль нареченої 1984 року Фото: Getty Images

Подібний стиль вже демонструвала Сінді Лопер, але Мадонна звела його в абсолют. Набагато пізніше його кожна по-своєму повторили поп-принцеси Крістіна Агілера і Брітні Спірс на церемонії MTV Video Music Awards у 2003 році.

Мадонна почала шокувати своїх фанатів і критиків від початку свого великого шляху на сцені. І робила це успішно.

Набагато пізніше вона розповідала. Що сама робила собі макіяж на церемонію і вибрала найяскравішу червону помаду, яку могла знайти.

Образ Мерилін Монро (1987)

На початку своєї кар'єри Мадонна надихалася образами кінодів Золотого століття Голлівуду. І для червоної доріжки American Music Awards обрала вбрання в стилі Монро — сукню по фігурі з декольте і вибілене волосся.

Образ Мерилін Монро був у Мадонни улюбленим Фото: Getty Images

У той час її візитною карткою були виразні брови, червоні губи і родимка біля рота.

Бюстгальтер на Каннському кінофестивалі (1991)

У 1990-х кінофестивалі були досить манірним заходом. Тож Мадонна, безумовно, викликала фурор, коли з'явилася на червоній доріжці Канн у своєму фірмовому конусоподібному бюстгальтері від Jean Paul Gaultier, трусиках з високою талією і атласній накидці.

Конусобразний бюстгальтер на Каннському кінофестивалі Фото: Getty Images

Конусний бюстгальтер став одним з її фірмових нарядів.

Прикраси на 20 мільйонів на церемонії "Оскар" (1991)

До 1991 року Майкл Джексон і Мадонна були двома найбільшими поп-зірками у світі. Король поп-музики і королева поп-музики. Тож на церемонію "Оскар" вони прийшли удвох.

Мадонна виконувала свою оскароносну пісню "Рано чи пізно" з фільму про Діка Трейсі. І вона блищала в образі Мерилін Монро в блискучій сукні та діамантових прикрасах на 20 мільйонів доларів.

Образ Монро і Джин Гарлоу на "Оскарі" Фото: Getty Images

Говорячи про свій ефектний вихід, Мадонна розповіла, як вони з Майклом Джексоном домовилися піти разом.

"Майкл такий: "Ну, з ким ти збираєшся піти?". Я подивилася на нього і сказала: "Я не знаю. Ти хочеш іти?". І він сказав: "Так, це було б чудово", — пожартувала Мадонна.

Мадонна і Майкл Джексон залишалися хорошими друзями до смерті короля поп-музики 2009 року.

Примітно, але після ефектної появи з Джексоном, Мадонну прозвали "новою Мерилін", пророкуючи їй швидкий кінець кар'єри. Як бачимо, критики помилялися.

Стиль Евіти (1996)

"Тільки я могла зрозуміти її пристрасть і біль", — сказала Мадонна про свою роль в "Евіті". На прем'єру фільму вона одягла витончений червоний костюм від Christian Dior і капелюшок з вуаллю, який нагадував ті, що носила сама Ева Перон.

Образ із фільму "Евіта" Фото: Getty Images

Мадонна перенесла кіношний образ на червону доріжку і показала, що ретро може бути ефектним.

Глибоке декольте на "Золотому Глобусі" (1997)

У 1997 році Мадонна була частою гостею на червоних доріжках, адже вона знялася в мюзиклі "Евіта". Це була її перша кіноробота за яку її високо оцінили. Співачка отримала премію "Золотий Глобус" за найкращу жіночу роль у комедії або мюзиклі. І на червоній доріжці вона з'явилася в компанії Карлоса Леона, який став батьком її доньки Лурдес.

Простий, але ефектний образ для виходу з бойфрендом Фото: Getty Images

Мадонна мала приголомшливий вигляд у чорній сукні з глибоким декольте. І вона здавалася дуже щасливою. Шкода, але її роман з Карлосом тривав лише три роки. У 1997-му вони розлучилися.

Стиль місіс Річі (2000)

Мадонна і британський режисер Гай Річі прожили в шлюбі сім років і розлучилися 2008-го. Але 2000 року пара була щаслива і відзначала одразу дві важливі події: народження сина Рокко Річі та прем'єру фільму "Великий куш".

Мадонна і Гай Річі Фото: Getty Images

Мадонна перейняла у чоловіка трохи недбалий британський стиль і часто виходила на червону доріжку в стильних чоловічих костюмах. Наприклад, на спині цього атласного піджака була вишивка "Місіс Річі".

Стиль диско (2005)

У 2005 році Мадонна відзначала успіх свого альбому Confessions on a Dance Floor, який п'ять разів став платиновим. І на червоних доріжках вона з'являлася у вбраннях у стилі диско, демонструючи дивовижну спортивну форму. Церемонія MTV European Music Awards не стала винятком.

Стиль диско Фото: Getty Images

Фіолетове боді, коротка куртка, чоботи і м'які локони — таким був улюблений образ Мадонни в ті роки, і його цитують досі.

Прозора сукня для Met Gala (2016)

У 2016 році Мадонна довела, що ще може дивувати своїх шанувальників. На знаменитий Met Gala в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку вона прийшла в прозорому мереживному вбранні від Givenchy і в компанії Ріккардо Тіші, який і створив для неї це вбрання.

Сукня, яка шокувала на Met Gala у 2016 році Фото: Getty Images

Мадонну критикували за відвертість сукні, за те, що вона одягнулася "не за віком", утім, за все те, за що її критикували завжди.

Образ Мадонни для Met Gala (2018)

Через два роки Мадонна знову з'явилася на Met Gala. І тема того вечора підходила їй ідеально: зв'язок моди і католицизму. Вбрання для неї створив її давній друг Жан Поль Готьє. Чорна сукня, корона з хрестів і букет чорних троянд у руках.

Образ Мадонни для Мадонни на Met Gala Фото: Getty Images

Мадонна блищала на червоній доріжці, а потім і на сцені, виконавши одну зі своїх культових композицій "Like a Prayer". Як бек-вокалісти діви виступили виконавці в чернечих рясах.