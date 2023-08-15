67-річна актриса Анхела Моліна стала обличчям нової колекції ZARA (фото)

Акторка показує приклад жінки, яка гарно старіє і не женеться за минулою молодістю, а з вдячністю приймає свій вік.

67-річна іспанська акторка Анхела Моліна, відома глядачам за такими картинами як "Невідомий предмет бажання", "Каморра, або Складне переплетення жіночих доль", "Демони в саду", стала обличчям нової колекції мінімалістичного одягу в нейтральних тонах від Zara під назвою "Тринадцять шматочків". Фотографії зірки опубліковані на сторінці бренду в мережі Instagram.

На чорно-білих знімках фотографа Маріо Сорренті вона позує в темних речах і аксесуарах. Анхела не стала ховати зморшки під фільтрами, не зафарбовувала сиве волосся. Акторка робить свій внесок у боротьбу з ейджизмом, демонструючи красиве старіння без гонитви за молодістю і красою.

У пості колекція описується так:

"Створено для жінки зі своєю індивідуальністю, яка постійно навчається і формується завдяки своїй любові до архітектури, кіно, живопису, літератури, музики... Вічні вироби, у яких немає жодних надмірностей, даючи змогу жінці, що випромінює елегантність і ставлення, залишатися в центрі".

Фото: ZARA Official Фото: ZARA Official

Моліна вважається однією з найелегантніших і найстильніших жінок Іспанії. Незважаючи на те, що народила і виростила п'ятьох дітей, вона залишається стрункою і вишуканою. Вона зробила запаморочливу кар'єру, чотири рази номінувалася на премію "Гойя", стала лауреатом премії латиноамериканських критиків (ісп. Premios ACE) за роль Анхели у фільмі "Демони в саду" (найкраща актриса, 1982). У 1986 році премію "Давид ді Донателло" (найкраща актриса, 1986).

Бренд Zara, запросивши вікову актрису як модель, підтримав різноманітність у всіх її формах. У країні на рівні уряду оголошено боротьбу з дискримінацією за віком, і навіть Міністерство охорони здоров'я Іспанії запустило інформаційну кампанію на цю тему.

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