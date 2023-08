The Killers вибачилися за те, що викликали на сцену росіянина в Грузії, але скандал не вщух

Музиканти запросили на сцену зіграти з ними молодого чоловіка, який сказав, що він із РФ. Це викликало обурення глядачів.

Гурт The Killers вибачився після інциденту на концерті в Грузії. Там музиканти запросили на сцену росіянина, частина глядачів висловила протест, а місцеве радіо оголосило, що прибирає з ефіру пісні The Killers. Але скандал набирає обертів. Про скандал писало видання Radio Tavisupleba.

Увечері 15 серпня в Грузії, на стадіоні Black Sea Arena виступив американський гурт The Killers, у якого є традиція запрошувати глядачів із залу зіграти на барабанах.

На концерті в Грузії соліст The Killers Брендон Флаверс запросив молодого чоловіка, який тримав плакат "Якщо доля буде прихильною, сьогодні я буду вашим барабанщиком". Флаверс запитав, звідки він, і той відповів, що з Росії. Фронтмен The Killers поцікавився у глядачів, чи прийнятно для них те, що обраний барабанщик виявився росіянином.

"Цей хлопець росіянин, ви не проти, якщо він підніметься сюди? Я не проти", — сказав Флауерс і запросив фаната на сцену

Попри різко негативне ставлення частини присутніх у залі слухачів, група виконала композицію разом із російським барабанщиком.

Із залу пролунали крики: "Росія — окупант". Сам музикант говорив, що музика об'єднує людей, у цій аудиторії всі "сестри і брати" один одному, національність не має значення, і кордонів між країнами бути не повинно.

Частина глядачів на знак протесту покинула концерт, інші освистали виступ, організований урядом Грузії в Black Sea Arena.

Після цього інциденту радіостанція "Тбілісі" повідомила, що прибирає з ефіру музику The Killers. "Ми підтримуємо більшість населення Грузії. Росія окупант!", — йдеться в повідомленні радіостанції.

Керівництво Black Sea Arena вже вибачилося, заявивши, що дії артиста на сцені не є їхньою позицією.

"Ми розуміємо емоції наших гостей. Вчинок артиста на сцені — це не позиція Black Sea Arena. Ми усвідомлюємо свою частку відповідальності, приносимо щирі вибачення і поділяємо реакцію на те, що трапилося. Росія — окупант", — йдеться в офіційній заяві.

The Killers також опублікували пост у Facebook, у якому перепросили.

"Добрі люди Грузії, у нас не було наміру вас образити! У нас є давня традиція запрошувати людей грати на барабанах, і зі сцени здавалося, що натовп не проти, щоб сьогоднішній учасник вийшов на сцену. Ми розуміємо, що коментар про те, що вся аудиторія і фанати The Killers є "братами і сестрами", може бути неправильно зрозумілий. Ми не хотіли нікого образити, і ми перепрошуємо. Ми з вами, і сподіваємося на швидке повернення", — написали музиканти.

Також на скандал відреагувала грузинська рок-група LOUDspeakers, яка грала на розігріві у The Killers під час концерту на сцені Black Sea Arena.

"Хочу ще раз побажати нашому другу — Україні перемоги! Грузії — єдності, цілісності та перемоги. Європа — наш дім! А Євросоюз — наше майбутнє!", — заявив лідер гурту зі сцени.

Пізніше музиканти опублікували заяву у зв'язку з інцидентом із російським барабанщиком на концерті The Killers.

"Ми думали, що грати на розігріві у The Killers — це гордість, але ми дуже розчаровані й розсерджені тим, що до гри на ударних допущено громадянина РФ, а також спробою зробити так, щоб росіяни й грузини обійнялися. Треба знати, куди їдеш! Росія — ворог і окупант!!!", — ідеться в пості групи у Facebook.

Нагадаємо, The Killers здобули світове визнання завдяки своєму дебютному альбому. Гурт із Лас-Вегаса вже понад 20 років є гостем найбільших світових форумів і фестивалів. Створені ними хіти, як-от Mr. Brightside, Somebody Told Me, Human та Read My Mind залишаються улюбленими композиціями слухачів.

У Грузії вони виступили в рамках Starring Georgia. Це дворічна кампанія, в рамках якої Грузія прийме у себе кілька музичних гуртів, творчість яких об'єднує слухачів різних поколінь і музичних жанрів. До них належать Imagine Dragons, Nile Rodgers & Chic, FKJ, Damian Lazarus і All Day I Dream.

Нагадаємо, у 2012 році гурт пережив трагедію. Їхній саксофоніст Томмі Март наклав на себе руки.