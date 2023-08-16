У французькій префектурі заборонили етап знаменитого велопробігу голяка

За словами місцевої влади, пробіг призначено на дні, коли його побачить максимальна кількість сімей із дітьми, що неприпустимо.

Префектура Верхньої Гаронни на південному заході Франції заборонила проведення етапу World Naked Bike Ride, повідомляє видання 20 Minutes.

На такий крок влада пішла попри те, що організація заходу тривала понад три місяці, маршрут опрацьовувався заздалегідь, а сам велопробіг мав відбутися 19 серпня. Маршрут планувався від мосту Дейме до Помпертузата, а зворотний шлях мав проходити дорогами відомства, що перетинають муніципалітети Кастане-Толосан і Озевіль-Толосан.

У префектурі пояснили, що пробіг, куди велосипедисти запрошуються брати участь у них повністю оголеними, заплановано на середину літніх канікул і, крім того, на довгі вихідні 15 серпня, тобто, на час, коли пробіг би побачили максимальна кількість людей, зокрема дітей. При цьому в інших місцях, де мали проходити попередні етапи, організатор зберіг свою позицію відмови від прикриття статевих органів учасників.

Префектура також дозволила собі нагадати, що згідно зі статтею 222-32 Кримінального кодексу демонстрація сексуального характеру на очах в інших у доступному для публіки місці карається позбавленням волі строком на один рік і штрафом у розмірі 15 000 євро.

Тепер велосипедистам-нудистам доведеться шукати інше заняття на вихідні. У Нанті двоє людей були заарештовані минулої неділі після спроби провести парад голими і на велосипедах, коли їхня демонстрація також була заборонена.

World Naked Bike Ride — це серія глобальних заходів, метою яких є їзда голим, щоб привернути увагу до вразливості та незахищеності велосипедистів на дорогах загального користування, а також до глобального потепління. У 2019 році він зібрав понад 10 000 велосипедистів з усього світу. Пробіг складається з 11 етапів у Франції та майже 300 — у всьому світі. Велосипедисти перетинають міста абсолютно голими.

Раніше Фокус писав, що в 2018 році в Ірландії 2505 жінок встановили світовий рекорд з купання голяка.