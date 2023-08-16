Сандру Буллок можуть позбавити "Оскара": у чому причина

У 2009 році зірка екрану зіграла в біографічному фільмі про життя футболіста Майкла Оера.

59-річну американську акторку Сандру Буллок можуть позбавити "Оскара", якого вона отримала за роль у біографічному фільмі 2009 року "Невидима сторона". Про це пише TMZ.

Американський футболіст Майкл Оер, про якого зняли картину, лише у 2023 заявив, що певні події у фільмі показані неправдиво. Наприклад, родина Туохі не всиновляла спортсмена. Він заявляє, що родина достатньо заробила з проєкту, а сам Оер нічого не отримав.

Користувачі соцмереж почали вимагати позбавити Сандру Буллок нагороди за зіграну роль у цьому фільмі.

Зірка екрану зіграла роль вигаданої мами Оера — Лі Енн Туохі. А футболіста на екрані втілив Квінтон Аарон, який захищає Сандру Буллок та вважає недоречними звинувачення у її бік.

Сандра Буллок Фото: sandra.bullock.official

Сім'я Туохі стверджує, що Майкл Оер намагався стягнути з них 15 мільйонів доларів США перед подачею до суду.

Трейлер фільму "Невидима сторона"

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Нагадаємо, чому акторка зникла після фільму "Загублене місто".

Також Фокус писав про першу появу Сандри Буллок на публіці після смерті її бойфренда, фотографа Браяна Рендалла.