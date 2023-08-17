17 серпня 2023 року: Семи сплячих отроків — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна займатися фінансовими питаннями та сперечатися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять сімох сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) та Антоніна. Вони були з благочестивих родин, дружили та служили разом. Колись імператор Декій велів усім з'явитися в центрі міста і поклонитися язичницьким богам. Отроки відмовилися це робити, пішли жити в печеру, але Декій дізнався про це і наказав замурувати вхід. Але Господь наслав на юнаків сон, який тривав два століття, поки не закінчилися гоніння за християнами. Отроки прокинулися як після звичайного сну і вийшли з печери, змусивши людей ще більше повірити в чудеса Божі.

Що не можна робити 17 серпня:

займатися фінансовими питаннями;

плювати в річку або колодязь;

сперечатися, особливо зі старшими людьми.

Народні прикмети та повір'я:

погода вказує на те, яким буде листопад;

спекотно — буде хороший сінокіс, а якщо дощитиме — невдалий;

багато роси — буде слабкий урожай льону, але добре вродять горіхи;

на кущах малини багато ягід — чекайте на гарний урожай.

День ангела святкують:

Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен, Дарина, Ірина.

Народилися в цей день:

1943 рік — Роберт Де Ніро, американський кіноактор, режисер, продюсер, володар премій "Оскар" і "Золотий глобус";

1955 рік — Ігор Смешко, український військово-політичний діяч, лідер партії "Сила і Честь";

1960 рік — Шон Пенн, американський актор, кінорежисер, сценарист, володар "Оскара", "Золотого глобуса" та ін. нагород;

1968 рік — Андрій Кузьменко (псевдонім Кузьма Скрябін; пом. 2015), український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер гурту "Скрябін".

Також цього дня:

1771 рік — британський хімік Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень;

1896 рік — початок золотовидобутку на Клондайку: Джордж Кармак закріплює за собою права на ділянку Кролячого струмка, дрібну притоку річки Клондайк, перейменувавши його на струмок Удачі;

1908 рік — вийшов перший анімаційний фільм "Фантасмагорія" французького художника-карикатуриста Еміля Коля;

1914 рік — у Львові створено українську національну військову формацію — легіон "Українських Січових Стрільців";

2011 рік — на навколоземну орбіту виводять український супутник "Січ-2".