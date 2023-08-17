Сальма Хаєк з чоловіком, мамою та дітьми вирушили на прогулянку (фото)

Зіркова змішана родина проводила час у Мексиці.

56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк проводить час з родиною у Мексиці. Про це пише Daily Mail.

Зірку фільму "Дім Gucci" помітили на прогулянці з чоловіком, французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно. Закохані трималися за руки, коли вони вийшли у світ у парних аутфітах. Сальма була у білій сукні вʼязаній сукні без бретелей. А її коханий вибрав повсякденний образ у білій футболці та джинсах у стилі печворк із кросівками Gucci. До образу акторка також додала масивну сумочку.

Подружжя було на вечірньому літньому відпочинку в Лос-Кабос, Мексика. Разом з парою були помічені мама Сальми, Діана Хіменес Медіна, та їхні діти.

Разом акторка та бізнесмен виховують чотирьох дітей. Це 25-річний Франсуа-молодший, 22-річна Матильда, 16-річний Огюстен і 15-річна Валентина — єдина спільна дитина подружжя.

А Огюстен — спадкоємець підприємця та супермоделі Лінди Євангелісти.

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Сальма Хаєк з чоловіком та донькою Фото: Getty Images

Одружилися вони у 2009 році.

Нагадаємо, Сальма Хаєк зворушливо звернулася до Пенелопи Крус та Зої Салдани.

Також Фокус писав про те, як Сальма Хаєк виглядає в бікіні на знімках папараці.