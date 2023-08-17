Отримають вигоду будь-яким шляхом: 5 імен найхитріших дівчат

Астрологи назвали імена дівчат, які дуже хитрі, вміють підлаштуватися під будь-яку ситуацію і завжди виходять чистими з води.

Інна

Інна — вправний стратег і хитра дипломатка. Її здатність читати між рядками та вловлювати приховані мотиви робить її неперевершеною в іграх на інтереси та в плануванні хитрих кроків.

Валерія

Валерія — майстер маніпуляцій, вона вміє обвести навколо пальця навіть найбільш пильних людей. Її здатність виходити чистою з води та керувати чужими діями дає їй змогу досягати своїх цілей.

Лариса

Лариса — володіє не лише унікальною хистрістю, а й аналітичним складом розуму. Її здатність розгадувати складні завдання і знаходити вразливі місця в будь-якій ситуації допомагає їй багато в чому.

Зоя

Зоя вміє грати на почуттях і підлаштуватися під будь-яку ситуацію. Її здатність змінювати образ і хитро розставляти пріоритети дозволяє їй керувати подіями навколо себе.

Єлизавета

Єлизавета — вправна акторка і майстер маскування. Її здатність ховати свої справжні наміри за шаром харизми та дружелюбності робить її небезпечним суперником в інтригах.

Джерело: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic

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