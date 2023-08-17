Сандра Буллок "з розбитим серцем" через скандал з її "Оскаром", — джерело

Футболіст Майкл Оер, ким була надихнута історія у фільмі "Невидима сторона", розповідає про неправдивість картини.

59-річна американська акторка Сандра Буллок залишилась "з розбитим серцем", дізнавшись про звинувачення, зроблені колишньою зіркою НФЛ Майклом Оером, який надихнув фільм 2009 року "Невидима сторона". Про це пише Daily Mail.

Через звинувачення футболіста акторку можуть позбавити "Оскара", якого вона отримала за роль вигаданої матері спортсмена у біографічній картині.

Фільм був адаптований за книгою 2006 року. Він розповідає історію Оера, одного з 13 дітей, народжених від наркозалежної матері, та його підйому до футбольної зірки після того, як його "всиновила", здавалося б, родина Туохі.

37-річний нападник стверджував у судових документах, що Шон і Лі Енн Туохі насправді ніколи не всиновлювали його, хоча вони, безперечно, отримали вигоду від його успіху.

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Сандра Буллок Фото: Getty Images

Тепер 59-річна зірка екрану "ненавидить", що її наполеглива праця та відданість історії, яку вона вважала правдивою, "заплямовані".

"Вона ненавидить, що така чудова історія, захопливий фільм і час у її теперішньому житті заплямовані", — сказало джерело виданню. "Тепер люди не дивитимуться, а якщо дивитимуться, то реагуватимуть зовсім по-іншому на його початковий задум".

"У фільм було вкладено стільки важкої роботи, що всі вони вважали це правдою, і тепер це було поставлено під сумнів, Сандру просто нескінченно засмучує те, що час у її житті, який був таким особливим, тепер затьмарений зовсім іншим".

Сандра Буллок Фото: Getty Images

Інсайдер зазначив, що смерть бойфренда акторки була важким емоційним періодом для неї, і тепер вона "з розбитим серцем" через наслідки новин Майкла Оера.

Нагадаємо, Сандру Буллок можуть позбавити "Оскара".

Також Фокус писав про першу появу Сандри Буллок на публіці після смерті її нареченого.