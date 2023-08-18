18 серпня 2023 року: мученика Євсигнія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна залишати дітей наодинці та сваритися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Євсигнія. Він був військовим, який усе життя шанував Христа, дожив до старості, поки правити не почав Юліан Відступник. Через донос Євсигнія привели до Юліана, мученик намагався переконати імператора в існуванні Бога, розповів про чудесне явління хреста, свідком якого він був у молодості. Але Юліан не пожалів старого і відрубав йому голову.

Що не можна робити 18 серпня:

залишати дітей наодинці;

сваритися;

лінуватися;

підмітати підлогу.

Народні прикмети та повір'я:

погода сьогодні вказує, яким буде грудень;

вилізли земляні черв'яки — буде дощ;

чайки почали купатися у воді — погода погіршиться.

День ангела святкують:

Вікентій, Євстигній, Юхим, Степан, Дарина, Євдокія, Марія, Нонна, Христина.

Також цього дня:

1201 рік — заснування міста Рига (Латвія);

1743 рік — було сформульовано правила боксу;

1868 рік — французький астроном П'єр Жансен відкрив новий елемент — гелій;

1920 рік — ратифіковано 19-ту поправку до конституції США, яка надавала право голосувати жінкам;

1992 рік — заснували Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 — орден "За заслуги").