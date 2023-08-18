Сандра Буллок не була впевнена у зйомках фільму "Невидима сторона"

За роль у картині зірка отримала "Оскар", проте тепер його можуть забрати.

59-річна американська акторка Сандра Буллок спочатку не була впевнена, що її фільм "Невидима сторона" стане хітом серед критиків, а вона отримає за нього "Оскар". Про це знаменитість розповідала в інтерв'ю Entertainment Weekly у 2009 році.

Тоді Буллок пояснила своє вагання погодитися знятися в біографічній картині, яка наразі опинилася в центрі скандалу, оскільки Майкл Оер, футболіст, на основі життя якого вона була знята, заявив, що історія фільму — фіктивна.

59-річна Буллок, яка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль за втілення образу Лі Енн Туохі, прийомної матері спортсмена, сказала, що "не довіряла фільму", коли вперше прочитала сценарій.

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Сандра Буллок Фото: Getty Images

В інтерв’ю Буллок, яка також отримала нагороди за найкращу жіночу роль на премії Critics Choice Awards і "Золотий глобус" за роль Лі Енн Туохі, сказала, що не очікувала отримати серйозні нагороди за свою роботу.

Трейлер фільму "Невидима сторона"

"Люди, які роблять те, що роблю я, не знімають нагороджені фільми", — сказав Буллок. "Це певне полегшення, тому що вам не потрібно переходити до наступного кроку, коли справа доходить до сезону нагород".

Нагадаємо, в серпні 2023 акторка також пережила втрату свого коханого, фотографа Браяна Рендалла.

Також Фокус писав про реакцію Сандри Буллок на скандал навколо фільму "Невидима сторона".