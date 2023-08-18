Сандра Буллок не була впевнена у зйомках фільму "Невидима сторона"
За роль у картині зірка отримала "Оскар", проте тепер його можуть забрати.
59-річна американська акторка Сандра Буллок спочатку не була впевнена, що її фільм "Невидима сторона" стане хітом серед критиків, а вона отримає за нього "Оскар". Про це знаменитість розповідала в інтерв'ю Entertainment Weekly у 2009 році.
Тоді Буллок пояснила своє вагання погодитися знятися в біографічній картині, яка наразі опинилася в центрі скандалу, оскільки Майкл Оер, футболіст, на основі життя якого вона була знята, заявив, що історія фільму — фіктивна.
59-річна Буллок, яка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль за втілення образу Лі Енн Туохі, прийомної матері спортсмена, сказала, що "не довіряла фільму", коли вперше прочитала сценарій.
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В інтерв’ю Буллок, яка також отримала нагороди за найкращу жіночу роль на премії Critics Choice Awards і "Золотий глобус" за роль Лі Енн Туохі, сказала, що не очікувала отримати серйозні нагороди за свою роботу.
"Люди, які роблять те, що роблю я, не знімають нагороджені фільми", — сказав Буллок. "Це певне полегшення, тому що вам не потрібно переходити до наступного кроку, коли справа доходить до сезону нагород".
Нагадаємо, в серпні 2023 акторка також пережила втрату свого коханого, фотографа Браяна Рендалла.
Також Фокус писав про реакцію Сандри Буллок на скандал навколо фільму "Невидима сторона".