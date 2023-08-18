Скарлетт Йоганссон позувала в обтислій сукні для реклами ювелірного бренду

У знаменитості немає власного акаунта в Instagram, тому рідко можна знайти її фото в соцмережі.

38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон стала обличчям нової рекламної кампанії ювелірного бренду David Yurma. Про це пише Daily Mail.

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Зірка фільмів Marvel позувала для бренду прикрас в обтислій блідо-блакитній сукні, яка підкреслювала її струнку фігуру. Світле волосся Йоганссон вклала назад і візажисти зробили їй легкий макіяж з нюдовою помадою. На фото вона продемонструвала золотий браслет, масивне намисто, золоті сережки-кільця і каблучку з діамантовим шевроном.

У зірки, уродженої Скарлетт Інгрід Йоганссон, немає власного облікового запису в Instagram, тому дуже рідко можна знайти її нові зображення в соціальних мережах. Раніше вона говорила, що занадто чутлива для соціальних мереж.

"Чесно кажучи, я занадто тендітна людина, щоб мати соціальні мережі. Я не можу. Моє его занадто крихке", — сказала Йоганссон.

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон була помічена на рідкісному побаченні з чоловіком.

Також Фокус писав, що Метт Деймон розповів про поцілунок зі Скарлетт Йоганссон.