Куди зникла Ембер Герд після скандальних розглядів із Джонні Деппом

Netflix випустив новий документальний фільм про судовий процес, тож фанати замислилися над питанням, куди зникла колишня дружина Джонні Деппа.

Історія розлучення Ембер Герд і Джонні Деппа знову з'явилася на перших шпальтах таблоїдів. Netflix випустив новий документальний фільм про судовий процес між подружжям 16 серпня, тож фанати замислилися над питанням, куди зникла Ембер, тоді як Депп повернувся до зйомок і гастролює зі своєю групою. Про це пише Daily Mail.

Ембер Герд виїхала за кордон, залишивши Голлівуд, незабаром після того, як вона програла сумнозвісну справу про наклеп, порушену Джонні Деппом 2022 року.

Герд була одружена з Деппом з 2015 по 2017 рік, але суд відбувся 2022 року.

Ембер Герд продала свій каліфорнійський будинок у пустелі Юкка-Веллі в липні 2022 року і переїхала до Європи.

Зірка "Аквамена" заробила 1,05 мільйона доларів за будинок незабаром після винесення рішення у справі між нею та її колишнім чоловіком.

Спочатку Ембер поїхала на Майорку, знявши там квартиру, а потім — у Мадрид, де вирішила влаштуватися надовго.

Ембер Герд на кінофестивалі в Таорміні, Італія

В інтерв'ю місцевому виданню El Gordo y la Flaca Ембер сказала, що любить Іспанію і хотіла б тут залишитися. Причому, розмовляючи з кореспондентом, актриса продемонструвала знання іспанської мови.

І хоч вона не збирається зніматися в Голлівуді найближчим часом, Ембер Герд не залишила кар'єру актриси. 25 червня вона з'явилася на прем'єрі свого нового фільму "У вогні" на кінофестивалі в Таорміні в Італії.

"Просто зараз я просто хочу, щоб у мене не кидали каміння. Я просто хочу знімати фільми і бути оціненою як актриса. Я не хочу, щоб мене розіп'яли", — сказала Герд, коментуючи свою кар'єру.

В Іспанію Ембер переїхала не сама, а зі своєю донькою Уною. Дівчинка народилася від сурогатної матері 8 квітня 2021 року, через чотири роки після її розлучення з Деппом.

Ембер Герд із донькою

Ембер уже сказала, що хоче виростити дитину в спокої, "далеко від усякого шуму".

У квітні 2023 року інсайдер повідомив, що Герд "не могла дочекатися, щоб покинути США зі своєю донькою" після того, як у червні 2022 року суд у справі про дифамацію виніс вердикт.

У липні 2022 року вердикт у справі про наклеп ухвалили на користь Деппа, вимагаючи від Герд виплати 5 мільйонів доларів як штрафних санкцій і 10 мільйонів доларів як компенсації.

Однак штрафні санкції були обмежені 350 000 доларів відповідно до законодавства штату Вірджинія.

Нагадаємо, раніше Ембер Герд повернулася в Instagram і опублікувала перший пост за довгий час.