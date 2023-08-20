Принцеса Шарлотта побажала удачі жіночій збірній з футболу (відео)

Під час запису відео принц Вільям ніжно обіймав свою доньку.

Восьмирічна принцеса Шарлотта, середня дитина принца і принцеси Уельських, скоро за популярністю затьмарить свою матір. Дівчинка росте тямущою, красивою і дуже вихованою, що не може не розчулювати шанувальників королівської сім'ї. Не дивно, що, записуючи мотивуючі настанови для жіночої збірної Англії з футболу "Левиці" перед їхнім історичним фінальним матчем чемпіонату світу проти Іспанії в неділю, 20 серпня, принц Вільям як компаньйонку вибрав саме доньку. Миле відео опубліковано на офіційній сторінці Вільяма і Кейт в Instagram.

У кадрі принц Вільям і принцеса Шарлотта сидять на лавочці. У руках у дівчинки — футбольний м'яч.

"Левиці, ми хочемо побажати вам величезної удачі. Ми шкодуємо, що не можемо бути присутніми особисто, але ми так пишаємося всім, чого ви досягли, і мільйонами людей, яких ви надихнули тут і по всьому світу. … Отже, ідіть туди і по-справжньому розважайтеся", — каже майбутній король Великої Британії.

Його донька мило посміхається на камеру, а наприкінці відео додала: "Удачі, левиці!"

Королівська пара продемонструвала елегантний повсякденний ансамбль. Вільям був у синій сорочці та джинсах, а Шарлотта — у смугастій футболці, шортах і білих кросівках. Вільям ніжно обіймав доньку протягом усього запису.

"Прекрасне послання підтримки, і приємно бачити принцесу Шарлотту! Я так пишаюся нашими Левицями, бажаю їм удачі в завтрашньому дні!", "Шарлотта така мила! Удачі, левиці!!!", "Ой, яке чарівне відео!!! Принцеса Шарлотта така гарна маленька дівчинка. Спасибі за цей чудовий сюрприз і удачі Левицям", — пишуть у коментарях шанувальники.

Хоча Вільям і Шарлотта не будуть присутні на фіналі особисто, принц Уельський поділився кількома привітаннями для левиць, коли вони проходили через змагання, і він був схвильований після їхньої перемоги в півфіналі над Австралією з рахунком 3:1.

"Який феноменальний виступ @Lionesses — вперед до фіналу! Висловлюємо подяку @TheMatildas, ви блискуче виступили і були фантастичними співведучими цього чемпіонату світу. W", — написав він.

Король Чарльз також похвалив команду і в посланні команді Саріни Вігман він написав:

"Моя дружина і я приєднуюся до всієї нашої сім'ї, відправляючи могутнім Левицям наші найтепліші привітання з виходом у фінал чемпіонату світу і розділяючи наші найкращі побажання до недільного матчу. Хоча ваша перемога, можливо, коштувала чудовій Матільді шансу на головний приз у грі, обидві команди були джерелом натхнення на полі і за його межами, і тому обидві країни об'єднуються в гордості, захопленні та повазі".

Раніше Фокус писав, який титул зараз носить принцеса Шарлотта.