Королева Летиція продемонструвала ідеальний брючний костюм на осінь (фото)

Королівська особа, мабуть, вибрала яскраво-червоне вбрання, щоб показати свою підтримку іспанській футбольній команді.

Королева Іспанії Летиція продемонструвала ідеальний брючний костюм на осінь 2023 року. Про це пише Hello.

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50-річну монаршу особу в стильному й елегантному образі помітили разом із донькою Софією, коли вони прийшли повболівати за іспанську команду у фіналі чемпіонату світу з футболу серед жінок у Сіднеї. Одягнена так, щоб справити враження, мати двох дітей, мабуть, вибрала яскраво-червоне вбрання, щоб показати свою підтримку команді, яка боролася проти англійських левиць.

Королева мала чудовий вигляд у костюмі, який складався з пари широких штанів із високою талією і відповідного двобортного блейзера з чорними ґудзиками. Вона поєднувала свій костюм з простим чорним топом і залишила розпущеними свої темні локони. Що стосується макіяжу, Летиція підкреслила свої вилиці бронзером і додала рум'яна.

У президентській ложі до королеви Летиції приєдналася її 16-річна донька Софія, яка обрала топ у чорно-білу смужку та чорні штани. Юна королівська особа доповнила своє вбрання яскраво-червоним шарфом.

Раніше Фокус писав, що королева Летиція відправила старшу дочку на військові навчання.