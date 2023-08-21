Образ Олени Зеленської на зустрічі з королевою Швеції

Для зустрічі з королем Швеції та його дружиною перша леді України обрала стильний синій штанний костюм.

Король Швеції Карл XVI Густав і його дружина королева Сільвія прийняли під час аудієнції президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську. Український президент був уже у звичному військовому образі кольору хакі, а його дружина з'явилася в елегантному вбранні від українського бренду. Фото із зустрічі було опубліковано в Instagram першої леді.

Зустріч відбулася під час візиту президентського подружжя до Швеції в замку Стенхаммар у суботу, 19 серпня.

Олена Зеленська, Володимир Зеленський на зустрічі з королевою Сільвією та королем Карлом XVI Густавом Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Володимир і Олена Зеленські відвідали Швецію на запрошення прем'єр-міністра Ульфа Яльмара Крістерссона. У межах візиту президент Зеленський був прийнятий королем.

В Instagram королівської сім'ї Швеції зазначили, що "під час зустрічі глав двох держав король отримав детальну інформацію про ситуацію в країні безпосередньо від президента. У бесіді монарх висловив підтримку народу України".

Олена Зеленська та королева Сільвія Фото: instagram.com/olenazelenska_official

А королева Сільвія обговорила з першою леді України питання прав дітей, приділивши особливу увагу становищу дітей в Україні.

Сама Олена Зеленська нагадала, що, святкуючи 500-річчя державності її країни, король Карл XVI Густав наголосив, піднімаючи прапор Швеції: "Коли у Швеції піднімається шведський державний прапор, усі шведи відчувають, що блакитний і жовтий мають набагато глибше значення".

Вона також згадала, що в України та Швеції є не тільки спільні сторінки історії, а й спільні принципи, головний із яких — людське життя безцінне, його якість — пріоритетна.

Олена Зеленська подякувала за послідовну принципову підтримку України й українців. "Уже 85 наших громадян пролікувалися або лікуються в цій країні, 50 тисяч знайшли притулок від війни, соціальну підтримку", — зазначила перша леді України.

"Особливо зворушливий жест Їхніх Величностей — вони з особистих коштів профінансували відновлення пошкодженої інфраструктури села Зміївка на Херсонщині, звільненого з-під російської окупації. Колись це було давнє шведське поселення Гаммальсвенскбю. Історія та сьогодення, минуле та майбутнє зійшлися в наших спільних кольорах і принципах. Дякую, Швеціє!" — резюмувала перша леді.

Для зустрічі з королем і королевою Олена Зеленська вибрала елегантний штанний костюм синього кольору з оригінальним драпіруванням на грудях від українського бренду A.M.G. Образ вона доповнила коричневими замшевими човниками та брошкою у вигляді колосків. Пізніше вона в тому ж образі зустрілася з прем'єр-міністром Швеції та його дружиною Бігріттою, яка також є пастором Церкви Швеції.

Олена Зеленська та Біргітта Пауліна Крістерссон Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Нагадаємо, до того, як прибути до Швеції, Володимир Зеленський відвідав Нідерланди й Данію. У Данії він зустрівся з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен, яка зазначила, що вже 70 українських льотчиків проходять навчання на винищувачах F-16.