"Зраджував і насміхався": спливли нові факти про ставлення Сема Асгарі до Брітні Спірс

За словами колишньої клієнтки спортзалу, де працює Асгарі, Сем висміював довірливість Брітні і ніколи не приховував, що він з нею — через корисливі мотиви.

Чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі, який подав нещодавно на розлучення, виявився зовсім не тією людиною, яка здатна на щиру підтримку і допомогу своїй дружині в скрутну годину. Як стверджують ті, хто стикався з ним, фітнес-тренер і модель іранського походження не просто зраджував співачці, а й дозволяв собі висміювати її в розмовах з іншими людьми. Одна з тих, хто проливає світло на особистість Асгарі, Ешлі Франк — колишня клієнтка спортзалу Royal Personal Training, де Сем працює одним із тренерів, пише The News.

Ешлі звинуватила Сема в сексуальних домаганнях і переслідуваннях і заявила, що Асгарі був першим, хто зрадив Брітні.

Ешлі стверджує, що Асгарі домагався її Фото: Ashley Franke/Instagram

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"Він був одним із моїх особистих тренерів і другом, коли я тренувалася в RPT у Беверлі-Гіллз. Він зраджував їй весь час, поки зустрічався з нею, і коли вони одружилися. Я повинна просто відправити скріншоти його снепчатів адвокату Брітні. Насправді я безумовно це зроблю", — написала вона в сторіс Instagram.

На захист Брітні Спірс Ешлі наголосила:

"Ця дівчина вже достатньо натерпілася. Він використав цю бідну дівчину. Тепер він намагається виманити її зі шлюбного контракту — що за хрін #залиш Брітні в спокої. Він мав намір стати знаменитим, коли почав зустрічатися з нею. Він був нечесний із нею від самого початку і сміявся з цього зі своїми клієнтами в спортзалі", — ідеться в публікації.

Ешлі закликала інших жінок, у яких, можливо, був подібний досвід спілкування з Семом, поділитися своєю правдою і чесно розповісти про свої зустрічі з ним:

"Особисто я ніколи не зустрічалася з Семом. Ніколи не відповідала на жодну з його небажаних фотографій або особисто, коли він запитував, чи не хочу я переспати з ним у душі в спортзалі. Вибач, Сем, ти не мій типаж".

Франк закликала інших жінок, яких домагався Асгарі, не мовчати Фото: Ashley Franke/Instagram Фото: Ashley Franke/Instagram

Раніше стало відомо, що адвокат Сема Асгарі може обійти пункт шлюбного контракту про нерозголошення .

Фокус писав, що без малого колишній чоловік Брітні має намір шантажувати її пікантною інформацією в обмін на солідні відступні. Він уже заявив, що вона зраджувала йому з персоналом.