Гейлі Бібер позувала для реклами в олдскульному червоно-білому бікіні

Знаменитість обрала яскравий образ, щоб представити новий продукт своєї косметичної лінії.

26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала фігуру, позуючи в олдскульному купальнику. Зірка подіумів знялася у фотосесії для просування нового косметичного продукту її бренду Rhode. Відповідні знімки опубліковано в Instagram-акаунті бренду.

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Дружина Джастіна Бібера позує на сонячному кадрі на тлі яскраво-червоного Corvette з номерним знаком "Rhode". Для реклами нового продукту зі своєї лінії з догляду за шкірою, Гейлі вибрала бікіні в стилі 1960-х років з червоно-білим картатим бюстгальтером на бретельках і однотонним низом з високою талією.

Модель продемонструвала свої підтягнуті ноги за допомогою червоно-білих босоніжок на високих підборах. Вона доповнила образ сережками у формі полуниці.

Згідно з веб-сайтом бренду: "Rhode — це ретельно підібрана лінія засобів для догляду за шкірою. Це щоденний догляд, розроблений для різних типів шкіри та потреб з високоефективними інгредієнтами, який з часом живить ваш шкірний бар'єр".

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала, з чим поєднувати білий топ у 2023 році.

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