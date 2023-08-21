"Я просто старію": Шарліз Терон відповіла на звинувачення в підтяжці обличчя

Шарліз Терон не боїться старіти, хоча люди можуть подумати, що вона зробила низку пластичних втручань.

48-річна американська акторка Шарліз Терон різко відповіла тим, хто звинувачує її в хірургічних втручаннях у зовнішність. Зокрема, зірка розповіла в інтерв'ю Allure, що стикається з коментарями про підтяжку обличчя.

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"Люди думають, що я робила підтяжку обличчя, — сказала акторка. — Вони такі: "Що вона зробила зі своїм обличчям?" А я у відповідь: "Сука, я просто старію! Це не означає, що я зробила погану пластичну операцію. Це просто те, що відбувається зі мною".

Зірка фільму "Божевільний Макс", яка почала свою акторську кар'єру в Голлівуді наприкінці 90-х років, також поділилася, що вона радо підтримує свою природну зовнішність, незважаючи на тиск з боку громадськості, щоб завжди мати молодий вигляд.

"Моє обличчя змінюється, і мені подобається, що моє обличчя змінюється і старіє", — підкреслила вона.

Шарліз Терон

Терон додала, що ненавидить подвійні стандарти, на кшталт того, що "чоловікам у віці подобаються вишукані вина, а жінкам подобаються зрізані квіти".

"Я зневажаю цю концепцію і хочу боротися з нею, — продовжила вона. — Але я також думаю, що жінки хочуть старіти так, як їм здається правильним. Я думаю, нам потрібно бути трохи більш чуйними до того, як ми всі проходимо наш шлях".

Голівудська акторка також пояснила, що більше не вдаватиметься до будь-яких трансформацій свого тіла для ролі в кіно.

"Я ніколи більше не буду зніматися в кіно і говорити: "Так, я наберу 18 кілограмів". Коли мені було 27, я знялася в "Монстрі". Я схудла на 13 кілограмів практично за одну ніч. Я пропустила три прийоми їжі і повернулася до своєї нормальної ваги".

Шарліз Терон

Але, коли у віці 43 років, їй знову довелося худнути після ролі у фільмі "Таллі", Терон не змогла зробити це так само швидко.

"Я зателефонувала своєму лікарю і сказала: "Думаю, я вмираю, бо не можу схуднути". А він такий: "Тобі за 40. Заспокойся. Твій метаболізм уже не той". Ніхто не хоче про це чути", — сказала вона.

Тоді як зірка відома тим, що виконує самостійно трюки в гостросюжетних блокбастерах, вона зізналася, що не оговтується від травм, як у молодості.

"Що мене справді засмучує, так це те, що зараз я знімаюся в бойовиках, і якщо я завдаю собі болю, мені потрібно набагато більше часу, щоб зцілитися, ніж у мої 20 років", — пояснила вона. Більше, ніж моє обличчя, я хочу, щоб у мене було моє 25-річне тіло, яке я можу просто кинути до стіни і навіть не пошкодити. Тепер, якщо я не займатимуся три дні і повернуся в спортзал, я не зможу ходити. Я не можу сісти на унітаз".

Раніше Фокус писав, що Шарліз Терон розповіла про найгірше побачення у своєму житті.