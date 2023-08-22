22 серпня 2023 року: апостола Матвія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і сваритися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Матвія. Він з раннього дитинства цікавився християнською культурою і вивчав священні писання. Коли світові з'явився Ісус Христос, Матвій одним із перших усвідомив, що це Месія, і був відданий Богові. Через це він потрапив до списку 70 апостолів, а після Вознесіння Господнього і до числа 12 апостолів. Помер після засудження за поширення християнства.

Що не можна робити 22 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

сваритися і злословити;

змінювати місце роботи.

Народні прикмети та повір'я:

дме південний вітер — взимку буде багато снігу;

яка сьогодні погода — така ж буде ще довго;

вранці багато роси — буде теплий і ясний день;

погана погода — наступного року буде слабкий урожай.

День ангела святкують:

Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій, Іван.

Народилися в цей день:

1920 рік — Рей Бредбері, американський письменник-фантаст;

1966 рік — Ольга Сумська, українська актриса кіно і театру.

Також цього дня:

1770 рік — капітан Джеймс Кук висадився на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом і оголосив володінням британської корони;

1864 рік — підписано першу Женевську конвенцію, утворено товариство Червоного хреста;

1918 рік — обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою;

1992 рік — президент УНР в екзилії Микола Плав'юк передав президенту України Леоніду Кравчуку грамоту, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.