Брітні Спірс на фоні розлучення танцює в трусах у своєму блозі (відео)

Артистка змінила два яскраві топи.

41-річна американська співачка Брітні Спірс ділиться новим танцювальним відео на фоні розлучення із Семом Асгарі. Ролик артистка виклала в Instagram з понад 42 млн підписників.

Зірка сцени виконувала традиційні для її соцмереж танці, одягнута в жовтий топ та труси з тваринним принтом. На ногах мами двох дітей були ковбойські чорні чоботи.

Згодом вона змінила топ на червоний.

Спочатку Брітні танцювала під пісню Naïka "Sauce", а потім — під композицію Janet Jackson "That's The Way Love Goes".

Коментарі до нового допису зірки вимкнені. Вона підписала його лаконічно — трьома емодзі у вигляді лука.

Брітні Спірс

Наразі артистка розлучається з актором та фітнес-тренером Семом Асгарі, з яким одружилася влітку 2022 року. Повідомлялося про зради та побиття з боку співачки, проте клієнти тренера також розповіли і про його невірність.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

