Королева Ранія продемонструвала стильний total-black образ (фото)

Монарша персона показала, як проводить літні вечори з родиною.

Королева Йорданії Ранія продемонструвала стильний total-black образ для закінчення літа 2023. Сімейними знімками монарша персона ділиться в Instagram з 10 млн підписників.

Дружина йорданського короля Абдалли ІІ показала літню прогулянку з коханим та двома їхніми дітьми — принцесою Сальмою бінт Абдуллою та принцом Хашемом Бінь Абдуллою.

"З вами літо солодше… Така вдячна", — звернулася до рідних 52-річна Ранія.

Для виходу королева Йорданії обрала темну куртку з коротким рукавом від французького дому моди Louis Vuitton, яку поєднала із сукнею міді. На ногах мами чотирьох дітей були чорні шкіряні босоніжки Prada. Волосся монаршої персони було розпущене.

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Королівська родина Йорданії

Тим часом 22-річна Сальма продемонструвала білу футболку з колаборації Сhloe та Unicef "Girls Forward".

Окрім Хашема та Сальми, королівське подружжя Йорданії також виховало доньку Імант бінт Абдуллу та кронпринца Хусейна, який на початку літа 2023 одружився з донькою саудівського бізнесмена, принцесою Раджвою.

Нагадаємо, королева Ранія показала фото з чоловіком, старшим сином Хусейном та невісткою.

Також Фокус писав про повторення образу королеви Ранії з 2022 року.