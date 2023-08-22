Три знаки Зодіаку, яким варто уникати брехні до кінця серпня 2023 року
Астрологи розповіли, кому слід уникати брехні до кінця цього місяця, адже неправда може призвести до неприємних ситуацій.
Овен
Овнам найближчий тиждень варто уникати брехні для свого ж блага, адже неправда може призвести до казусних ситуацій, коли істина відкриється, а ви можете втратити довіру тих, хто вас оточує. Особливо це стосується романтичних або сімейних стосунків. Важливо зараз бути максимально відкритими та чесними, щоб зберегти гармонію в родині.
Стрілець
Стрільцям не варто брехати до кінця цього місяця, адже є ризик загрузнути в брехні та заплутатися в сказаному, а вибратися з цієї безодні буде непросто. Намагайтеся уникати навіть такого явища як брехня на благо, адже рано чи пізно це все одно вплине на вас і ваші стосунки з близькими.
Водолій
Водоліям варто уникати брехні до кінця цього місяця через те, що правда може розкритися надто швидко, а ви тільки втратите довіру близьких і зіпсуєте собі репутацію. Також можливі терзання совісті через порушення моральних принципів, адже зазвичай ви не схильні до брехні.
Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVba
Також Фокус писав про знаки Зодіаку, на яких чекають несподіванки до кінця серпня.