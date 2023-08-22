Гвінет Пелтроу з донькою продемонстрували стильні гумові чоботи на осінь 2023 року

На нових кадрах дівчина дуже схожа на свою зіркову маму.

50-річна американська акторка та бізнесвумен Гвінет Пелтроу опублікувала фотографію у своєму Instagram-акаунті, на якій вона разом із 19-річною донькою Еппл Мартін демонструють стильні гумові чоботи на осінь 2023 року.

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Зірка "Залізної людини" позувала разом із донькою, яка дуже схожа на неї, у зелених черевиках Hunter. Вибір такого взуття ідеально підходить для погодних умов у районі, де вони мешкають, адже в більшій частині Лос-Анджелеса на вихідних пройшов тропічний шторм "Гіларі".

Гвінет Пелтроу з дочкою Еппл Мартін Фото: instagram @gwynethpaltrow

Крім гумових чобіт, Гвінет також одягла білу блузку з коротким рукавом і шорти в біло-зелену клітинку. Водночас її мінікопія була в бежевій сукні Gucci, яку доповнила золотистою сумочкою.

Пелтроу також у серії фотографій продемонструвала свої найкращі літні образи. Дружина голлівудського телепродюсера Бреда Фелчака часто публікує в Instagram список дизайнерського одягу й аксесуарів, які вона носить.

"Літній огляд OOTD", — написала акторка.

Судячи з усього, зображення були зроблені у величезному будинку Гвінет у Монтесіто. Гвінет і Бред володіють розкішним маєтком із дев'ятьма спальнями та 16 ванними кімнатами в престижному районі. Пара купила будинок за 14,65 мільйона доларів у червні 2020 року та вклала в нього колосальні кошти, щоб привести його до ладу.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу вивела свого 17-річного сина Мозеса у світ.

Раніше Фокус писав, що Гвінет Пелтроу розмістила свій розкішний гостьовий будинок на Airbnb.