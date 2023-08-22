Джекі Чану раптово пригадали його невігластво щодо сімейства Кардаш'ян (відео)

Відео, записане шість років тому, раптово завірусилося знову, а користувачі жартують, що людиною, яка не знає, хто такі Кардаш'ян, потрібно дорожити.

Гонконгський актор, каскадер і кінорежисер Джекі Чан, як виявилося, й гадки не мав, хто входить до сімейства Кардаш'ян-Дженнер. Про це стало відомо під час його бесіди з журналістами Access Hollywood, повідомляє ресурс Unilad. Незважаючи на те, що випадок трапився ще 2017 року, відео знову завірусилося в мережі, а користувачі зазначають, що необізнаність Чана про найвідомішу сім'ю в шоу-бізнесі робить його людиною, "якою потрібно дорожити".

Але повернемося до моменту, який сплив, через шість років. На записі Джекі запитують, хто йому найбільше подобається в родині Кардаш'ян. Більшість людей, які відповіли на це запитання, ймовірно, потрапили б в одну з двох груп: або "Чесно кажучи, мені наплювати на сім'ю Кардаш'ян", або "(вставте члена сім'ї Кардаш'ян) очевидно, найкращий!". Від Кім і Хлої до Кендалл і Кайлі, а також усіх батьків, братів і сестер і дітей між ними, Кардаш'ян є з чого вибирати, і в більшості фанатів, імовірно, буде свій фаворит.

Поставивши запитання, ведучі очікували, що Чан назве якесь ім'я, проте відповідь їх, м'яко кажучи, здивувала.

"Кардаш'ян? Що ви маєте на увазі, Кардаш'ян?... Я не знаю. Це англійською?" — сказав актор.

Відповідь Джекі Чана здивувала ведучих.

Зрозумівши, що Чан "не встигає" за сімейством Кардаш'ян, ведучі швидко змінили тему і пішли далі в розмові. Однак глядачі нічого не забули. Відео відповіді Джекі нещодавно знову стало вірусним після того, як його опублікували в гілці Reddit r/MadeMeSmile, і люди досі розчулюються від того, наскільки воно миле.

"Просто ще одна причина дорожити цією людиною", "Найкраща відповідь на світі", "Хотів би я мати таке мислення, за якого я не знаю жодної Кардаш'ян", — пишуть у коментарях.

Сімейний серіал "Йти в ногу з Кардаш'янами" завершився 2022 року після 20 сезонів, але їхнє панування на реаліті-шоу триває серіалом Disney+ "Кардаш'яни", де вони продовжують розповідати про своє життя і стосунки. Сім'я складається з батьків — Кріс Дженнер, нині покійного Роберта Кардаш'яна і Кейтлін Дженнер, а також із братів і сестер — Кім Кардаш'ян, Кортні Кардаш'ян, Хлої Кардаш'ян, Роба Кардаш'яна, Кендалл Дженнер і Кайлі Дженнер, до того ж деякі з них вже мають своїх дітей.

На акаунти Кардаш'ян і Дженнер підписані сотні мільйонів людей у соцмережах, що допомогло їм розвинути чимало бізнесів, крім телебачення, і досягти статусів мільярдерів.

Раніше Фокус писав, що Джекі Чан зазнав критики після того, як зворушливе відео з його нового фільму "Поїздка" стало вірусним. У ньому Джекі плаче, обіймаючи свою кіношну дочку. І спочатку фанати були дуже зворушені, поки їм не нагадали, що Чан кинув свою дочку Етту, коли вона почала зустрічатися з дівчиною.