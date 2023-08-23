23 серпня 2023 року: святого Лаврентія Римського — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження та купатися у водоймах.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Лаврентія Римського. Він був архідияконом римської християнської громади, страчений під час гонінь, споруджених імператором Валеріаном.

Також 23 серпня щорічно відзначають День Державного прапора України.

Що не можна робити 23 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

купатися у водоймах;

робити манікюр і педикюр.

Народні прикмети та повір'я:

тихо на воді — осінь і зима не будуть лютувати;

тепло, але дощитиме — гарна прикмета для риболовлі;

багато жолудів — наступного року чекайте на гарний урожай;

листя на липі почало жовтіти знизу — добре спотворять озимі.

День ангела святкують:

Лаврентій, Роман, В'ячеслав, Лавр, Опанас, Сава, Фелікс.

Народилися в цей день:

1978 рік — Кобі Браянт, американський баскетболіст, 5-разовий чемпіон НБА, двічі олімпійський чемпіон (2008, 2012);

1974 рік — Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський активіст.

Також цього дня:

1904 рік — запатентовано автомобільний шинний ланцюг;

1943 рік — звільнення Харкова від німецьких окупантів;

1975 рік — відкриття Харківського метрополітену;

1994 рік — створено нагороду "Герой України";

1998 рік — встановлено звання Герой України.