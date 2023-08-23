День Державного прапора України: історія свята та цікаві факти
Сьогодні, 23 серпня, святкують День Державного прапора України. Про походження свята та найцікавіші факти про один із символів нашої ідентичності — розповідаємо далі.
День Державного прапора України: історія свята
Офіційно свято було встановлено указом Президента Леоніда Кучми "Про День Державного прапора України" від 23 серпня 2004 року. Тобто цього року ми відзначаємо День прапора вже 20-й раз.
Уперше наш прапор було офіційно визнано 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада затвердила синьо-жовтий прапор як прапор Української Народної Республіки.
Історично важливим моментом вважається внесення Прапора України до Верховної Ради. Велике і величне синьо-жовте полотно розміром 8х4 метри потрапило до сесійної зали Верховної Ради 24 серпня 1991 року. А через кілька тижнів, 18 вересня, цей прапор прикрасив купол парламенту.
Поєднання кольорів на прапорі (синій вгорі, жовтий внизу) традиційно трактують як символ чистого синього неба, а під ним — жовтої пшениці.
День Державного прапора України: цікаві факти
- Під нинішнім прапором відбулося три проголошення Української державності: 1917, 1941 і 1990 роки.
- Уперше поєднання синього і жовтого з'явилося на гербі Львова: Данило Галицький подарував місту, заснованому 1256 року, герб із зображенням жовтого лева на синьому тлі.
- 23 серпня 2018 року в Дніпрі встановили на флагштоку прапор, який побив одразу два національні рекорди країни, що потрапили до Книги рекордів України: найбільший державний прапор України над містом: розмір полотна — 12×18 метрів, вага — 23 кілограми, і найвищий прапор України: висота -72 метри.
- У 2016 році українські альпіністи встановили наш прапор на вершині найвищого вулкана світу — Охос-дель-Саладо в Андах. Його висота — 6872 метри.
- Серед прапорів слов'янських країн тільки український і боснійський не мають червоного кольору.