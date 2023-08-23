День Державного прапора України: історія свята та цікаві факти

Сьогодні, 23 серпня, святкують День Державного прапора України. Про походження свята та найцікавіші факти про один із символів нашої ідентичності — розповідаємо далі.

День Державного прапора України: історія свята

Офіційно свято було встановлено указом Президента Леоніда Кучми "Про День Державного прапора України" від 23 серпня 2004 року. Тобто цього року ми відзначаємо День прапора вже 20-й раз.

Уперше наш прапор було офіційно визнано 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада затвердила синьо-жовтий прапор як прапор Української Народної Республіки.

Історично важливим моментом вважається внесення Прапора України до Верховної Ради. Велике і величне синьо-жовте полотно розміром 8х4 метри потрапило до сесійної зали Верховної Ради 24 серпня 1991 року. А через кілька тижнів, 18 вересня, цей прапор прикрасив купол парламенту.

Поєднання кольорів на прапорі (синій вгорі, жовтий внизу) традиційно трактують як символ чистого синього неба, а під ним — жовтої пшениці.

День Державного прапора України: цікаві факти