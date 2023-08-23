Бен Аффлек був сфотографований із пластиковим стаканчиком у зубах (фото)

Актор не дозволив парі зайнятих рук завадити йому взяти із собою прохолодний напій.

50-річного голлівудського актора Бена Аффлека помітили в кумедній ситуації. Папараці підловили знаменитість у Лос-Анджелесі, коли він ішов із пластиковим стаканчиком у зубах. Про це пише Daily Mail.

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Чоловік Дженніфер Лопес ішов до свого автомобіля, тримаючи в руках сонцезахисні окуляри, і попри те, що друга рука в нього була вільна, свій прохолодний газований напій темного кольору він вирішив тримати зубами. Аффлека сфотографували на парковці в коричневій футболці з принтом, жовтій картатій сорочці та бежевих штанах.

Нагадаємо, на початку цього місяця актор літав до Флоренції, що в Італії, аби провести час зі своїми дітьми від попереднього шлюбу з Дженніфер Гарнер — 17-річною Вайолет, 14-річною Серафіною та 11-річним Семюелем.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес показала нові фотографії з весілля із Беном Аффлеком.