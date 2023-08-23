Що принц Вільям сказав Кейт Міддлтон у день їхнього весілля перед поцілунком (відео)

Їхній несподіваний другий поцілунок став яскравою подією дня весілля принца і принцеси Уельських у квітні 2011 року.

Хоча принц і принцеса Уельські одружилися ще 29 квітня 2011 року, шанувальники часто згадують казковий день їхнього весілля. І знову відео їхнього другого поцілунку на балконі Букінгемського палацу стало вірусним у TikTok. Фрагмент, коли Вільям шепоче щось на вухо Кейт, переглянули понад 6,5 мільйона разів. І нарешті, стало відомо, що він сказав, пише People.

Молодята посміхнулися у своєму весільному вбранні на балконі палацу після обміну клятвами у Вестмінстерському абатстві. Потім новоспечені герцог і герцогиня Кембриджські (титули, даровані того дня королевою Єлизаветою) вперше поцілувалися публічно як чоловік і дружина. Натовп вибухнув оплесками, а деякі стали просити повторити поцілунок.

Поцілунок Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Відповідаючи на прохання, кілька миттєвостей потому принц Вільям запитав Кейт: "Поцілуємося ще раз?" і вони знову поцілувалися.

Другий поцілунок привів натовп, що зібрався біля Букінгемського палацу, у захват. Принц Вільям, який з дитинства з'являвся на балконі Букінгемського палацу на всіх важливих королівських заходах, незворушно помахав рукою, а Кейт мило зніяковіла і захихотіла.

Другий поцілунок пари миттєво став одним із найбільш знакових моментів королівського весілля всіх часів.

Хоча другий поцілунок принца Вільяма і Кейт був спонтанним, їхній перший поцілунок пішов за прецедентом, створеним принцесою Діаною, а потім і принцом Чарльзом. Поцілунок на балконі Букінгемського палацу після того, як вони одружилися в соборі Святого Павла 1981 року, порушив традицію.

"На відміну від більшості весільних церемоній у США, де наречений і наречена цілуються біля вівтаря, королівські молодята утримуються від поцілунків під час служби. Навіть за межами церкви поцілунок довгий час вважався інтимним і особистим моментом, поки не з'явилися батьки принца Вільяма Чарльз і Діана", — повідомляв канал ABC 2011 року.

Після публічними поцілунками на сходах каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відзначився і принц Гаррі. Він поцілував Меган Маркл у день їхнього весілля в травні 2018 року.

Незважаючи на галас, експертка з королівського етикету Міка Меєр раніше розповіла, що не існує формальних правил для королівських пар, які демонструють романтичні жести на публіці — це на їхній власний розсуд.

"Старшим членам королівської сім'ї, найімовірніше, не вказуватимуть, як взаємодіяти і коли вони можуть або не можуть показувати свої почуття. Тож вони самі вирішують, як поводитися і коли прояви почуттів доречні", — зазначила Міка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Кейт Міддлтон і принц Вільям називають одне одного, коли ніхто не чує.