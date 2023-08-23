Головні модні тенденції осені 2023. Яскраві колготки і червоний колір

У нас все ще є час насолодитися літніми образами у відтінках Барбі і моря, натхненням від русалок і відпочинком біля басейну, однак, восени ми буквально повернемося до справ, що стосується наших шаф (і розкладів). Уже можна говорити про те, що колекції осені 2023 року, і взагалі, все найкраще в моді майбутнього сезону, охоплюють все гладке й витончене, хоча й не без можливості для блискучих акцентів.

Перш ніж сонце закотиться над літнім стилем, ми почнемо створювати осінньо-зимові образи, переглянувши найпопулярніші рішення з подіумів від Нью-Йорка до Парижа, а також — за його межами. Від Valentino, що робить велику ставку на всі відтінки червоного, до захопленого вибору серйозних костюмів (і краваток!) від McQuine і Dior — одним словом, цієї осені очікуйте сміливих і піднесених ансамблів. А для шанувальників, у всіх сенсах, зоряних рішень, серед нас, є образи прямо з галактики, які допоможуть підняти ваш гардероб для холодної погоди буквально на нову висоту. Фокус зібрав головні тренди осені/зими 2023 року, які можна додати до свого гардероба просто зараз. За матеріалами refinery29.

Актуальні ділові образи осінь-зима 2023

Після літа, проведеного під егідою Барбі та Аріель з "Русалочки", приготуйтеся до падіння в дусі Шива Роя (можливо, "Спадщина" закінчилася, але її вплив на дух часу в одязі — ні). Тільки подумайте: поліровані, "вилизані" костюми, блейзери поверх водолазок, сорочки на ґудзиках, спідниці-олівці та ділові сумки. Dior, Alexander McQueen, Valentino. Не варто забувати про краватки. Вони, як відомо, — усьому шия.

Актуальні образи осінь-зима 2023: небесне вбрання

Якщо ви шукаєте щось химерніше, ніж офісний одяг, розгляньте вбрання небесного кольору для більш натхненного сезонного гардероба. Від прикрас у формі зірок у нещодавно перейменованому (але завжди сліпучому) Rabanne до планетарних принтів і зачісок, що кидають виклик гравітації, у Thom Browne, до мерехтливих тканин у Giambattista Valli і Gucci і навіть сліпучого взуття — цієї осені все про галактичний гламур.

Осінній тренд 2023: ремені та пряжки

Ремені та пряжки на подіумах сезону осінь-зима 2023 року, ймовірно, є похідними від минулого сезону холодної пори року — як утилітарного одягу, так і байкерської моди. Жорсткий фактурний одяг сприяє апргрейду вашого взуття й аксесуарів у дусі Живанши, Алайї та Пітера До, але ми також бачимо, як ці сміливі деталі перетворюються на бретельки для суконь, бахрому по краях, а також поліпшення й фурнітуру для вбрання від таких дизайнерів, як Монсе й Блюмарін.

Осінній тренд 2023: ансамблі з відкритими плечима

Є щось споконвічно романтичне в тому, щоб вдягнути цей затишний осінній трикотаж, коли листя починає змінювати колір і ставати жовто-червоним. Додайте до цього фрагменти зі шкіри, і ви отримаєте зовсім не нудний образ. Цієї осені всі, від Режини Пе і Циммермана до Вікторії Бекхем, Ральфа Лорена і Balmain, виявляють особливу любов до ансамблів з відкритими плечима у вигляді суконь довжиною до підлоги, структурованих топів і, звісно ж, класичних в'язаних светрів.

Тенденція осені 2023: яскраві колготки

Додайте сміливих яскравих фарб у свій осінньо-зимовий гардероб за допомогою яскравих колготок. У Versace були панчішно-шкарпеткові вироби помаранчевих і рожевих відтінків, у Miu Miu — зелені та сині, у Rochas — пурпурові та червоні, а в Rev — пурпурові та жовті. Додатковий бонус: для участі в цьому грандіозному заході не потрібен великий бюджет. Різнокольорові колготки яскравих відтінків можна придбати майже в будь-якому ТРЦ країни.

Тенденція осені 2023: Червоний

Червоний колір дійсно є кольором бажання в цьому сезоні, багато в чому, завдяки видатним образам Valentino. Дім моди, який зробив барбі-кор актуальним ще задовго до того, як фільм вийшов на екрани, тепер рекламує новий відтінок цієї осені. І якщо це не достатня причина, щоб підтримати всі речі любовного і вишневого кольорів, можливо, той факт, що на борту присутні такі важковаговики індустрії, як Жакмюс, Стелла Маккартні, Lanvin, Loewe і Prada, зіграють свою роль. Список можна продовжити.

Осінній тренд 2023: нейтральні відтінки

Це простий факт природи: на кожну дію є рівна і протилежна дія. Це правило можна застосувати і до моди. У відповідь на зростання популярності Barbiecore у всій його яскраво-рожевій красі навесні і влітку, що минає, осінньо-зимові подіуми були затоплені ультра-простими і благородними нейтральними відтінками: білими і чорними, шоколадними і кремовими, сірими і темно-зеленими. Ці гладкі відтінки — символ вічно прохолодної, тихої і розкішної естетики, змушують нас цього сезону прагнути максимально використовувати мінімалізм.

Тенденція осені 2023: повернення 2010-х

Стиль останніх кількох років багато в чому визначався тенденціями 2000-х років, які домінували на початку 2000-х років, але в пізніших колекціях ми помічаємо поступове і хронологічне зрушення в бік моди 2010-х років. Зверніть увагу: у тренді високі-низькі силуети (Versace і Rochas); форми з баскою (Брендон Максвелл і Туве); і асиметричний поділ з оборками (Acne Studios і Coach).