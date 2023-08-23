Аарон Тейлор-Джонсон вирушив у відпустку разом з Елтоном Джоном

Британський співак зібрав на своїй яхті найближчих друзів.

76-річний Елтон Джон вирушив у відпустку і зібрав на своїй суперяхті, яка пришвартована в Сен-Тропе, найближчих друзів. Головний кандидат на роль Джеймса Бонда, актор Аарон Тейлор-Джонсон і його дружина Сем були серед гостей. Про це пише Daily Mail.

Елтон Джон і його чоловік Девід Ферніш у вівторок приймали своїх дуже знаменитих друзів на своїй суперяхті вартістю 21 мільйон фунтів стерлінгів у залитому сонцем Сен-Тропе.

До нього також приєдналися його сини Закарі, 12 років, і Елайджа, десять років.

А компанію легендарному виконавцю склали 33-річний актор Аарон Тейлор-Джонсон і його 58-річна дружина, кінорежисер Сем. Вона давно дружить із сером Елтоном.

Сер Елтон Джон і Сем Тейлор-Джонсон

Крім цього, Елтон запросив на борт своєї яхти зірку "Маленької Британії" Девіда Волліамса і телеведучу Сюзанну Костянтин, а також її чоловіка, данського мільйонера Стена Бертельсена.

Сер Елтон Джон продемонстрував ідеальний літній стиль, вбравшись у Gucci з голови до ніг: у сорочку з квітковим принтом, шорти і білосніжні кросівки.

Образ він доповнив золотими прикрасами, стильними сонцезахисними окулярами та інкрустованим перлами розп'яттям.

На яхті сера Елтона можуть розміститися 18 гостей у восьми розкішних каютах з особистими ванними, а обслуговує їх екіпаж із 12 осіб. Тож не виключено, що компанія співака буде поповнюватися.

Елтон Джон явно отримує максимальну вигоду зі свого відходу з шоу-бізнесу після свого останнього виступу в рамках Farewell Yellow Brick Road Tour у липні.

Тур, що розпочався 2018 року, мав приголомшливий успіх і зібрав 816 840 988 доларів по всьому світу.

Але легендарний виконавець сказав, що цей тур буде останнім. Бо він хоче більше часу проводити зі своїм чоловіком та їхніми дітьми. До теж він до кінця так і не оговтався після травми стегна.

"Тепер гастролі для мене виснажливі, і вони відволікають мене від моєї сім'ї та моїх дітей", — зазначив співак. Але він заспокоїв своїх шанувальників, що хоч великих концертних турів більше не буде, він не відмовляється від виступів назавжди. І, найімовірніше, час від часу даватиме "дивні шоу".

Сім'я важлива для Елтона, який раніше називав своїх синів "найбільшою подією".

Виступаючи на шоу Еллен Дедженерес 2016 року, він зізнався: "Якби ви сказали мені десять років тому, що я буду одружений з коханою людиною і матиму двох чудових дітей, то я б відповів: "підсипте отруту в мій напій". Але життя кидає нам виклики і на нас чекають несподівані повороти. І діти в мене з'явилися, коли я був упевнений, що залишуся бездітним".

Нагадаємо, раніше Елтон Джон несподівано з'явився як хедлайнер на музичному фестивалі Гластонберрі.