Зендая в ефектному образі з'явилася на обкладинці американського Elle

Фотографував зірку Стівен Кляйн, а стилізував зйомку Лоу Роуч, який раніше працював з актрисою.

Зендая з'явилася на обкладинці нового номера американського Elle і розповіла про співпрацю з Лоу Роучем, який займався новою зйомкою, свою роботу і про те, як підбирає для себе одяг і ролі.

Вона жартує, що її найгірший модний образ був 2012 року для її першого прес-туру для її шоу Shake It Up на каналі Disney.

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На ній штани-кльош, смугастий кардиган у стилі Волдо, піджак кольору морської хвилі та жовта футболка. У той час у неї не було бюджету на одяг. Але в неї був Лоу Роуч.

Зендая

"Я злюся на нього донині. Мовляв, навіщо ти втягнув мене в це?", — жартує вона. З Лоу вона познайомилася ще в 14 років і він став її першим стилістом. Він тоді керував своїм чиказьким бутиком Deliciously Vintage.

Для інтерв'ю Зендая зустрілася в окремій задній кімнаті в Crossroads Kitchen, елітному веганському ресторані в Західному Голлівуді. І розмірковуючи про свій стиль, вона одягнена в джинси з високою талією і поясом, шовковисту чорну сорочку на ґудзиках і лофери Chanel.

"Оскільки я стаю старшою, ви знаєте, я не можу грати підлітка до кінця свого життя", — каже вона.

Зендая

Протягом багатьох років акторка посідала виняткову позицію кінозірки нового покоління і постійної музи моди з блиском старої голлівудської чарівності, що почалася з того, що у 22 роки вона вирвалася з діснеївських образів і зіграла Ру Беннетт у гучній "Ейфорії". У 2020 році вона стала наймолодшою актрисою, яка отримала премію "Еммі" за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі.

Досі вона обирала ролі, які підкреслюють її почуття гумору. А нещодавно вона знялася в картині "Претенденти" режисера Луки Гуаданьїно. "Претенденти" мали стати фільмом відкриття 80-го Венеційського кінофестивалю (30 серпня 2023 року), але 25 липня стало відомо, що їх замінить фільм Едоардо Де Анджеліса "Команданте".

Під час зйомок у Бостоні навесні 2022 року Зендая почала помічати, наскільки більш відомою вона стала за короткий проміжок часу. Навіть для актриси, ім'я якої було прозивним протягом половини свого життя, кожен рівень слави передбачає перекалібрування. "Після останньої "Людини-павука" і останнього сезону "Ейфорії" відбулися внутрішні зміни. Раніше я могла ходити куди завгодно. Але в Бостоні я одразу поверталася додому. Усі йшли тусуватися в бар або куди-небудь, а я говорила: "Я б із радістю, але думаю, що можу зіпсувати всім вечір", — акторка згадує, як пішла в магазин по подушку, і на касі її фотографували десятки фанатів.

А кілька тижнів тому, перебуваючи в Італії, її сфотографували, як вона вигулює свого собаку Нун.

"Я думала, що я можу прогулятися Венецією. Ні, я не можу. Мені довелося зібрати його какашки, і я подумала: Господи, будь ласка, не фотографуй, як я збираю лайно мого собаки", — жартує вона.

Емоційна прихильність Зендая до моди частково походить від її матері, якій при зрості 193 см доводилося шити одяг на замовлення.

"Їй завжди здавалося, що вона не може насолоджуватися певним стилем, тому що на неї не шиють речі, або тому, що люди завжди коментують її зріст, і вона соромилася цього. Але я також відчувала, що якась частина її душі любила моду. Але це було приховано. Я думаю, вона опосередковано пережила мої експерименти", — згадує акторка.

Виросла сором'язливою театральною дівчинкою в Окленді, Зендая одягалася в найдивніші вбрання, які тільки могла знайти.

Її батьки заохочували її експерименти. Її бабусі були чарівні і дозволяли їй ритися в їхніх шафах, де Зендая знаходила вінтажні речі та прикраси. Вона згадує, як допомагала своїй бабусі по батьківській лінії, якій зараз 94 роки, нафарбувати її туфлі лаком для нігтів у тон її одягу для церкви.

Тоді як Зендая посіла позицію затребуваної законодавиці моди, завоювавши титули представників брендів з такими відомими іменами, як Valentino, Lancôme, Bulgari і Louis Vuitton, Роуч процвітав разом з нею, висуваючи точку зору знаменитого стиліста на передній план. Тому, коли Роуч оголосив про свій відхід у березні, частково посилаючись на галузеву політику, це було зловісно. Раніше того ж місяця вірусним стало відео, на якому він у сум'ятті шукає місце поруч із Зендаєю на показі Louis Vuitton на Тижні моди в Парижі. Шанувальники інтерпретували мову її тіла як те, що вона відкинула його, і турбувалися, що вони розлучилися.

Зендая

Пізніше Роуч розвіяв чутки і сказав, що їхні стосунки були непростими, але він все ще обмірковував свій новий титул. Телефоном він підтверджує, що вступив в офіційну роль креативного директора Zendaya, і каже: "Наші стосунки схожі на сім'ю, тому я не думаю, що кудись піду".

Нагадаємо, раніше Том Голланд, який зустрічається з актрисою, пояснив, чому тримав їхні стосунки в таємниці.