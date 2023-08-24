Полякова, Каменських та Монатик: українські зірки привітали з Днем Незалежності України 2023

До українців звернулися діячі культури та мистецтва з найпалкішими побажаннями в 32-ту річницю здобуття Україною незалежності.

24 серпня 2023 року Україну з Днем Незалежності вітають не лише політики, а й діячі шоу-бізнесу. Фокус зібрав слова побажань у цей день від українських музикантів, блогерів, акторів та телеведучих.

Камалія

Українська співачка Камалія звернулася до прихильників на фоні декомунізованого монументу "Батьківщина-мати" в Києві. Артистка постала в розкішній жовто-блакитній сукні.

"З днем незалежності, моя сильна, як ніколи, країно. Вірю в кожного українця. Вірю в наші ЗСУ. Вірю в нашу перемогу у щасливу Україну. Вітаю вас, мої рідні. Люблю", — звернулася до українців Камалія.

Камалія

Макс Барських

Український співак показав уривок відеороботи на пісню "Небо".

"З днем народження, моя країно! Україна була, є і буде🇺🇦", — написав уродженець Херсона.

Макс Барських

Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова представила нову пісню "Пташка".

"Пісня є символом незламності всіх, хто сьогодні потерпає від війни в нашій країні. Головною героїнею mood-video до пісні є стала незламна дівчинка Яна, яка постраждала в наслідок обстрілу вокзалу Краматорська", — написала знаменитість.

Трек присвячений 23-річній Оксані Баландіній, яка отримала мінно-вибухову травму, наступивши на невідомий предмет, коли поверталася додому.

"Пісня "Пташка" — це присвята всім жертвам війни та тим, хто потребує підтримки у ці трагічні для країни часи, які обов’язково закінчаться нашою перемогою", — вважає Полякова.

Нова пісня Олі Полякової

Леся Нікітюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася знімками в чорній мінісукні на фоні столичного монументу "Батьківщина-мати" та процитувала Ліну Костенко.

"З Днем Незалежності України!🇺🇦 Дякую нашим захисникам і захисницям за постійну боротьбу! Низький вам уклін🙏", — зазначила зірка екрану.

Леся Нікітюк

Даша Квіткова

Українська блогерка Даша Квіткова поділилася відео, на якому вона йде вулицями Києва.

"З Днем Незалежності, Україно🇺🇦 Ти непокірна, сильна та незламна 🤍 Ти — вільна⚡️", — написала колишня дружина Нікіти Добриніна.

Даша Квіткова

Альона Альона

Українська реперка Альона Альона показала малюнок, який їй зробила ілюстраторка Валентина Романова.

"З Днем Незалежності! Були, є і будемо! Дякую Збройним Силам України за життя, за волю, за незалежність💙💛", — звернулася знаменитість.

Альона Альона

Артем Пивоваров

Український співак Артем Пивоваров показав відео зі своїх концертів та кадри з українськими захисниками під власний трек "Маніфест".

"Ми з тобою, моя люба, крокуємо в унісон… Розквітай, мій дім ✊🏻 Розквітай, мій рід!" — написав музикант.

Артем Пивоваров

Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських поділилася знімком на природі.

"Сьогодні ми святкуємо важливу дату для нашої країни — день, коли Україна стала суверенною і незалежною. Ця дорога була нелегкою, але наша воля, мужність і патріотизм перетворили її на реальність. Навіть у найскладніший час ми ніколи не втрачали свою віру у вільну та незалежну країну, тож нехай наша Україна залишається такою сильною та незламною і бажаю щоб всі наступні роки пройшли під мирним небом, з процвітанням, добробутом та розумінням, що жоден ворог не зламає українців! Слава Україні!" — написала дружина Потапа.

Настя Каменських

Дмитро Монатик

Український співак Дмитро Монатик поділився архівним відео з піснею "Ой, у лузі червона калина" на фоні Акту проголошення незалежності України 1991 року.

"З Днем Незалежності, моя рідна Україно! 💙💛 Від усього серця вітаю та безмежно дякую нашим воїнам, медикам, пожежникам, вчителям, працівникам ДСНС та всім українцям, які кожного дня виборюють нашу перемогу! Мрію про той час, коли всією країною та цілим світом будемо святкувати перемогу за одним столом! Зі святом, любі Українці!" — написав уродженець Луцька.

Дмитро Монатик привітав з Днем Незалежності України

Юлія Саніна

Українська співачка та фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна в честь свята наспівала саундтрек з фільму "Троя" "Remember Me".

"Згадала цю пісню і вона особливо відгукнулася в мені сьогодні. Герої помирають, але слава про них вічна. Вічна, доки ми бережемо цю славу в нашій пам’яті, піснях та історіях. Гадаю, що серед нас не залишиться жодної людини, яка забуде, якою ціною нам дається Незалежність. Задача пронести цю памʼять крізь покоління і зберегти найцінніше", — звернулася до українців уродженка Києва.

Юлія Саніна

Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль представила свою нову пісню "One Nation Under Love" у колаборації з американською авторкою Діаною Воррен.

"Я ніколи не перестану і не втомлюсь бути переконливою, бути талановитою заради боротьби, яка очищує нас від минулого та боронить нашу свободу! З Днем Незалежності, люба Батьківщино!" — написала Кароль.

Тіна Кароль

Софія Ротару

Українська співачка Софія Ротару виклала листівку-привітання в Instagram-stories.

"З Днем Незалежності України! Перемоги і миру", — звернулася до прихильників зірка сцени.

Софія Ротару привітала з Днем Незалежності України Фото: Скриншот

Катя Осадча

Українська телеведуча Катя Осадча привітала не лише українців зі святом, а й чоловіка Юрія Горбунова з днем народження.

"Щороку маємо подвійне велике свято в нашій родині @gorbunovyuriy з Днем народження ❤️ А побажання одне на два свята — Перемоги! Люблю тебе. Все решта особисто", — написала мама трьох дітей, поділившись сімейними кадрами.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Нагадаємо, Софія Ротару привітала українців з Днем Державного прапора України 2023.

Також Фокус писав про привітання з Днем Державного прапора від першої леді Олени Зеленської.