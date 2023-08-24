Принц Гаррі повернеться до Британії на річницю смерті королеви

Але він не планує бачитися з королем Чарльзом або принцом Вільямом і приїде без Меган Маркл.

Принц Гаррі збирається повернутися до Великої Британії на річницю смерті королеви Єлизавети. При цьому зустрічатися з братом, або батьком він не планує. Про це пише Daily Mail.

Жодних публічних або приватних заходів у річницю смерті королеви не заплановано.

Повідомляється також, що принц Гаррі прилетить без Меган Маркл.

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Герцог Сассекський збирається вилетіти з Каліфорнії до Лондона, щоб з'явитися на заході благодійної організації WellChild, присвяченому досягненням і стійкості тяжкохворих молодих людей.

Церемонія нагородження відбудеться всього за день до першої річниці смерті королеви Єлизавети 8 вересня, але, за словами інсайдерів, принц "не має наміру" бачитися зі своїм братом або батьком під час свого візиту.

Джерела додали, що, хоча ця зворушлива дата стане для сім'ї гарним приводом врегулювати свої розбіжності в пам'ять про покійну королеву, вони стверджують, що стосунки між герцогом, його братом і батьком залишаються "напруженими".

На відміну від глобального виливу горя торік і днів державних заходів, не заплановано жодних публічних або приватних сімейних зібрань на честь річниці королеви, яка померла в Балморалі торік у віці 96 років під час своєї традиційної літньої відпустки в замку.

Принц Гаррі з братом і бабусею Фото: Getty

Принц Гаррі є покровителем WellChild уже 15 років і регулярно відвідує щорічну церемонію нагородження.

Очікується, що цього літа король Чарльз і королева Камілла проведуть день смерть королеви, не з'являючись на публіці.

Очікується, що принц Ендрю також з'явиться в шотландській резиденції в супроводі своїх дочок. Невідомо, чи відвідають замок й інші члени королівської сім'ї.

Уникаючи Шотландії, герцог вилетить до Дюссельдорфа на Ігри непереможених, які розпочнуться за кілька днів.

42-річна герцогиня Сассекська не зупинятиметься у Великій Британії дорогою на ігри, а полетить прямо до Німеччини з Каліфорнії.

Говорячи про швидку зупинку принца у Великій Британії, інсайдер розповів: "Хоча деякі можуть припустити, що для сім'ї було б непогано залагодити свої розбіжності, можливо, навіть у пам'яті покійної королеви до цього ще далеко".

Джерело додало, що стосунки залишаються "напруженими" після критики принца Гаррі на адресу 74-річного короля Чарльза і 41-річного принца Вільяма в його відвертому документальному фільмі Netlfix і вибухових мемуарах "Запасний".

Востаннє трьох членів королівської сім'ї бачили разом на коронації короля 6 травня, але принц Гаррі полетів додому відразу після закінчення служби у Вестмінстерському абатстві, пропустивши більшу частину урочистостей на вихідних. Меган не була присутня на коронації.

Принц Гаррі на похоронах королеви Єлизавети Фото: Getty

Востаннє братів бачили разом із дружинами під час прогулянки біля Віндзорського замку після смерті королеви у вересні минулого року.

Поки Гаррі перебуватиме у Великій Британії, неясно, де він знайде притулок. Оскільки на початку цього року його виселили з котеджу Фрогмор остаточно.

Інсайдери припустили, що, хоча принц Гаррі не побачиться з Вільямом і Чарльзом, він міг би знайти час, щоб побачитися зі своїми кузинами, принцесою Беатріс і принцесою Євгенією, з якими він підтримує близькі стосунки.