Зендея повторила стрижку Дженніфер Еністон (фото)

Зірка екрану зізналася, що потребувала змін у житті.

26-річна американська акторка Зендея змінила зачіску. Знімком у новому образі зірка "Ейфорії" ділиться у своєму Instagram.

Дівчина Тома Голланда на новому фото у дзеркалі постала в білому топі та синіх джинсах з коричневим ременем. До серпневого аутфіту знаменитість додала коричневу сумочку та підвіску. Проте родзинкою луку акторки стала її нова зачіска: зірка екрану підстригла волосся та пофарбувала його в темніший відтінок.

"Потрібно трохи оновитися", — прокоментувала перевтілення Зендея.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Зендея Фото: zendaya

Нова зачіска Зендеї нагадує стрижку Рейчел Грін (героїні Дженніфер Еністон у культовому серіалі "Друзі"). Вона була доволі популярною у 90-х з виходом картини. Проте, чи надихалася Зендея своєю колегою по цеху під час зміни іміджу, точно невідомо.

Бред Пітт та Дженніфер Еністон у "Друзях" Фото: Скриншот

Зендея є лауреаткою численних нагород, включаючи дві премії "Еммі", "Супутник", "Вибір народу", "Сатурн" та інших. Кохана "Людини-павука" почала свою кар'єру як дитяча модель і дублерка.

Нагадаємо, Зендея вшанувала памʼять свого покійного колеги Ангуса Клауда, який пішов із життя влітку 2023 у віці 25 років.

Також Фокус писав про появу Зендеї на обкладинці американського Elle.