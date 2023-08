Король повернувся! Timbаland анонсував нову пісню з Неллі Фуртадо й Джастіном Тімберлейком

Новий трек, назву якого поки що не розголошують, буде презентовано 1 вересня.

Через 16 років після грандіозного успіху треку Give It to Me у виконанні Timbаland, Неллі Фуртадо й Джастіна Тімберлейка, який посів перше місце в Billboard Hot 100, тріо оголосило про возз'єднання для роботи над новим хітом, про що на своїй сторінці в соцмережі повідомив Timbaland.

Він опублікував архівні кадри з виступу Тімберлейка, Фуртадо й себе на "Вечірньому шоу з Джеєм Лено" з піснею Give It to Me. На екрані миготять короткі відеофрагменти й вирізки із заголовків, що демонструють еволюцію кар'єри Timbаland і його стосунків з Неллі та Джастіном. Тут же — кадри недавніх зустрічей і роботи над треком. Він вказав і дату релізу пісні — 1 вересня 2023 року.

"Дивись, як я працюю, король повернувся. Альбом у листопаді", — додав Timbаland у сторіз.

Диск, який поки що не має назви, стане першим альбомом Timbаland після платівки 2009 року Shock Value II, що досягла 36-го місця в Billboard 200. І Тімберлейк, і Фуртадо також поділилися тизером у своїх Instagram-історіях.

Заяву Timbаland було зроблено через місяць після того, як він поділився в Instagram постами, де він і Тімберлейк розмовляють через FaceTime із Фуртадо, поки вони обоє працювали над майбутнім шостим студійним альбомом Тімберлейка.

Timbаland і Неллі Фуртадо Timbаland і Джастін Тімберлейк Фото: timbaland/instagram

"Команда мрії", — підписав він пост.

Усі троє артистів випустили сингли цього року. В березні Timbаland об'єднався з репером Whole Lotta Money BIA для спільної роботи під назвою I'm That Bitch. У червні Фуртадо презентувала свій перший за п'ять років сингл Eat Your Man, який був створений за сприяння Dom Dolla та сягнув 15-го місця в рейтингу Hot Dance/Electronic Songs.

Пісня Give It to Me зробила Фуртадо, Timbаland і Тімберлейка лідерами світових хіт-парадів

Що стосується Тімберлейка, то 12 липня він брав участь у записі реміксу на пісню Коко Джонс під назвою ICU, яка піднялася на 62-ге місце в Hot 100.

Раніше Фокус писав, що Джастін Тімберлейк повторно освідчився своїй дружині, акторці Джесіці Біл, через 10 років після весілля.