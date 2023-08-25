Джаред Лето в образі Кощія Безсмертного прикрасив обкладинку Esquire (фото)

Музикант знявся у стильній фотосесії на вулицях французької столиці.

51-річний американський актор та музикант Джаред Лето прикрасив обкладинку іспанського Esquire. Про це видання повідомляє у своєму Instagram.

На першій шпальті Лето постав в образі Кощія Безсмертного — у костюмі з імітацією кісток та чорних сонцезахисних окулярах.

Автором знімків став фотограф Чарлі Грей.

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Джаред Лето

Зйомку організували на вулицях Парижа. Актор приміряв низку стильних образів у темних відтінках.

"Джаред Лето позує та розповідає для @esquirees про реліз свого нового треку з групою, яку він просуває разом зі своїм братом Шенноном, "30 Seconds to Mars"", — розповідають журналісти видання.

Джаред Лето

"Нам потрібно більше фотографій 😍 однієї ніколи не буває достатньо", "Ця фотосесія виглядає чудово", "@jaredleto — це завжди гарна ставка", — коментують нову фотосесію американського актора для іспанського журналу його прихильники.

Джаред Лето

Нагадаємо, Джареда Лето помітили на побаченні з 27-річною моделлю Тет Тінн.

Також Фокус писав про появу Джареда Лето на показі Givenchy зі знебарвленими бровима.