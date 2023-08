Посивілий і скуйовджений: фанати атакували Кіану Рівза дорогою на концерт

Кіану разом із групою Dogstar гастролює по США.

58-річний американський актор Кіану Рівз активно долучився до музичної діяльності і зараз гастролює в першому за 20 років турі гурту Dogstar, де грає на бас-гітарі. Перед концертом у місті Сан-Луїс-Обіспо (Каліфорнія) актора і музиканта впізнали фанати і буквально атакували його з проханням зробити селфі і дати автограф, пише Daily Mail.

Кіану, який якраз прямував до концертної зали, не став відмовляти шанувальникам, чим ще раз підтвердив звання найдобрішої людини в американському шоу-бізнесі.

Рівз був у чорній футболці під сіро-чорним картатим піджаком, коричневій бейсболці, чорних сонцезахисних окулярах, темних джинсах і коричневих черевиках.

Акріст поспішає до концертного залу в місті Сан-Луїс-Обіспо Фото: Getty

Його борода з часів зйомок "Джона Віка" помітно відросла і посивіла, а волосся під кепкою мало дещо скуйовджений вигляд, теж зі сріблястими пасмами.

Джон Вікі вже не той Фото: Getty

Гурт Dogstar випустив свій перший альбом 1996 року. До нього увійшло всього чотири треки, а платівка називалася Quattro Formaggi. Того ж року колектив записав і перший повноформатний альбом Our Little Visionary.

Другу платівку Happy Ending презентували 1999 року, а через три роки гурт розпався.

Протягом багатьох років колектив час від часу возз'єднувався для джем-сейшенів, але під час початку пандемії COVID-19 2020 року вони проводили разом більше часу на карантині. Джем-сейшни зрештою перетворилися на сесії з написання пісень, унаслідок яких назбиралося достатньо матеріалу для нового альбому.

"Ми повернулися", — заявили Dogstar у своєму пості в Instagram у липні 2022 року і знову виступили вперше за два десятиліття на музичному фестивалі Bottle Rock у долині Напа в травні 2023 року.

У середині липня 2023 року гурт випустив свій перший сингл Everything Turnsaround з нового альбому Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, який має вийти 6 жовтня.

Кіану почувається на сцені, як риба у воді Фото: Getty

Dogstar також анонсували тур із 25 концертів на підтримку альбому, який стартував 10 серпня в Ермоса-Біч, Каліфорнія. Він завершиться парою концертів у Brooklyn Bowl у Нешвіллі 20 і 21 грудня.

