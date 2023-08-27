27 серпня 2023 року: пророка Михея — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і вживати алкоголь.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Михея. Він був "малим" біблійним пророком, сучасником Ісаї. Багато його передбачень стосувалися царя та ізраїльського народу. Михей бачив прийдешні руйнування і набіги ворогів. Одним із перших заговорив про пришестя Ісуса Христа.

Що не можна робити 27 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

вживати алкоголь;

пекти щось.

Народні прикмети та повір'я:

журавлі відлітають у теплі краї — морози настануть рано;

червона зоря обіцяє вітряну погоду;

безвітряно — осінь буде ясною і теплою.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Федір, Єва, Євдокія.

Народилися в цей день:

1856 рік — Іван Франко, український письменник, поет, публіцист, діяч революційного руху.

1902 рік — Юрій Яновський, український письменник, драматург.

1941 рік — Богдан Ступка (пом. 2012), актор театру і кіно, народний артист СРСР, міністр культури України (1999-2001).

1983 рік — Джамала(Сусана Джамаладінова), українська співачка, переможниця конкурсу "Євробачення-2016".

Також цього дня:

1859 рік — свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у Пенсільванії, дає першу нафту;

1913 рік — льотчик Петро Нестеров над київським військовим аеродромом на висоті 600 метрів уперше у світі здійснив "мертву петлю" на літаку;

1955 рік — вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса;

1977 рік — на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.