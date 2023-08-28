28 серпня 2023 року: Успіння Пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися і займатися фізичною працею.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 головних церковних свят, коли згадують про успіння святої Діви Марії, яка народила Ісуса Христа. Згідно з церковним переказом, цього дня апостоли, які проповідували в різних країнах, чудесним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і здійснити поховання Діви Марії.
Сьогодні закінчився Успенський піст.
Що не можна робити 28 серпня:
- сваритися;
- займатися фізичною працею;
- купувати взуття.
Народні прикмети та повір'я:
- веселка на небі — зима буде затяжною, але не надто морозною;
- багато павутини — зима буде ясною і холодною;
- вечірній туман — до дощу;
- хороша погода — жовтень буде дощовий і холодний.
У народі 28 серпня також називали Першою Пречистою, що означало настання цього дня бабиного літа.
День ангела святкують:
Марія.
Народилися в цей день:
1749 рік — Гете, німецький учений, письменник, мислитель, державний діяч;
1962 рік — Девід Фінчер, американський кінорежисер, кліпмейкер і продюсер.
Також цього дня:
1937 рік — у Японській імперії засновують компанію "Toyota";
1996 рік — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучає британського принца Чарльза і принцесу Діану.