28 серпня 2023 року: Успіння Пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися і займатися фізичною працею.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 головних церковних свят, коли згадують про успіння святої Діви Марії, яка народила Ісуса Христа. Згідно з церковним переказом, цього дня апостоли, які проповідували в різних країнах, чудесним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і здійснити поховання Діви Марії.

Сьогодні закінчився Успенський піст.

Що не можна робити 28 серпня:

сваритися;

займатися фізичною працею;

купувати взуття.

Народні прикмети та повір'я:

веселка на небі — зима буде затяжною, але не надто морозною;

багато павутини — зима буде ясною і холодною;

вечірній туман — до дощу;

хороша погода — жовтень буде дощовий і холодний.

У народі 28 серпня також називали Першою Пречистою, що означало настання цього дня бабиного літа.

День ангела святкують:

Марія.

Народилися в цей день:

1749 рік — Гете, німецький учений, письменник, мислитель, державний діяч;

1962 рік — Девід Фінчер, американський кінорежисер, кліпмейкер і продюсер.

Також цього дня:

1937 рік — у Японській імперії засновують компанію "Toyota";

1996 рік — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучає британського принца Чарльза і принцесу Діану.